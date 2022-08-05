乘風破浪3 |Twins《下一站天后》奪第一　與「人人彈起巡演」聯動

鍾欣潼（阿嬌）與蔡卓妍（阿Sa）自參加內地綜藝節目《乘風破浪3》以來，一路披荊斬棘闖入總決賽，人氣有增無減，深受觀眾喜愛。在第二個團隊表演中，二人與吳謹言、唐詩逸、張天愛帶來首本名曲《下一站天后》，五人身穿不同顏色的蛋糕紗裙亮相，浪漫至極。



五人以不同顏色的蛋糕裙亮相。（視頻截圖）

其實這個舞台是致敬Twins 2010年舉辦的《人人弹起世界巡回演唱会》，阿Sa更特別還原了齊蔭髮型。一開場，背景熒幕播放著《人人彈起演唱會》中，Twins演唱《下一站天后》的片段，隨即阿Sa與阿嬌同樣站在旋轉圓台上出場，頭戴鹿角，復刻演唱會造型，接著片中的下一段歌詞演唱，引發觀眾回憶殺。

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其後圓台慢慢降落，Twins行到舞台中央，五人分別對著四面觀眾，在副歌部分，阿嬌與阿Sa不時深情對望，期間兩人更講道：「今年是我們Twins的第21年，也是我們（團隊）的第一年！」隨即星星彩片由舞台四周噴出，在空中緩緩飄落 ，全場一起大合唱，場面感人，堪比演唱會現場，不少觀眾都流下了激動的淚水，回憶滿溢。

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毫無疑問，《下一站天后》舞台票數獲得第一，再多一個出道席位，累積兩個。

《下一站天后》奪得第一。（視頻截圖）

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