乘風破浪3 | Jessica看妹妹打氣短片即淚崩　Krystal：我為你驕傲

前韓國女團少女時代成員Jessica（鄭秀妍）自參加內地綜藝節目《乘風破浪3》以來表現不俗，憑藉出色的唱跳實力圈粉無數，人氣更上一層樓。在今晚（5日）播出的總決賽中，觀眾率先為三位隊長Jessica、譚維維、王心凌投票，在拉票完後，每一隊的副隊長還分別為三人送上禮物，非常貼心。



三位隊長譚維維、王心凌、Jessica。（視頻截圖）

Jessica隊的副隊長于文文特別為她準備了一個驚喜，送上了妹妹Krystal（鄭秀晶）為其加油打氣的短片。久未公開亮相的Krystal身穿粉色背心，對姐姐說：「祝賀你在節目中的精彩表演，家人和朋友都在身後支持你，我們一直關注這你的一切，我為你驕傲。我也想感謝《乘風破浪》第三季，Jessica的隊友以及全中國的朋友，謝謝你們一直支持我的姐姐。Jessica，決賽加油！我想你，我愛你！」令Jessica瞬間淚灑現場。

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于文文講道：「因為其實Jessica每一次我們聊天的時候她都說她很想家，然後她又回不去，所以雖然我們都是你的好姐妹，但是我覺得你看到Krystal想跟你說得話一定會很開心。」而台上的Jessica一度哭到難以控制。作為30位姐姐中唯一一位外國人，由最初的形單影隻，到與眾多女藝人建立友誼，實屬不易。

Jessica通過節目結識到不少朋友。（視頻截圖）

其後在第二輪團隊表演《Chandelier》時，Jessica先同于文文四手聯彈鋼琴，後又於鋼琴上與之對唱，氛圍感十足，於是再下一城，贏多一個出道席位。

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