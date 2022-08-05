乘風破浪3 | Twins薛凱琪順利成團　吳謹言位列11遺憾出局

內地綜藝節目《乘風破浪3》於5日晚迎來成團夜，今次總共有10個出道席位，王心凌排名第一，以C位出道，餘下9位分別是Jessica（鄭秀妍）、于文文、譚維維、鍾欣潼（阿嬌）、蔡卓妍（阿Sa）、薛凱琪、（Fiona）郭采潔、唐詩逸、張天愛順利出道，吳謹言排名第11位，無緣成團。



10人成團。（視頻截圖）

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在公布成團名單前，節目特別準備了一個「CP」對話環節，Twins也攜手出場，對對方說出一番肺腑之言。阿Sa講道：「我的阿嬌，21年來，我們終於第一次成為了限定的對手，但是，無論誰贏，都是Twins贏，我們是一輩子的隊友，我們60歲，還要一起打側手翻。」阿嬌也表示：「我們把大部分的人生，都給了對方，有你在，《孤獨頌歌》也不孤獨。波瀾起伏的人生，你，就是那個不變的定數。7年，7年，又7年，下一個時光循環開始了。」阿Sa繼續附和道：「在路上，我們會一直乘風破浪直到白頭！不止現在，不限未來，感謝那些，我們很珍貴的時光。」台下不少觀眾都感動哭了。

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在揭曉成團席位時，阿Sa率先晉級，她發表感言說：「其實今天（8月1日）很特別，今天是我自己入行的22周年，然後在一個那麼特別的日子裏面，拿到這個獎，謝謝大家的喜愛。我想說的是，我本來以為人越來越年長，就會比較沒那麼容易認識到一些真心的新朋友，但是參加了這個節目，真的讓我認識了很多很多很好的朋友，謝謝！這個節目雖然結束了，但是我們的友誼也不會結束，希望我們的友誼地久天長。」

阿Sa率先宣布成團。（視頻截圖）

其後宣布阿嬌成團時，阿Sa手舞足蹈，比聽到自己成團更加高興。阿嬌坦言：「怎麼說呢，我本來來這個節目之前，我就是想調整心態跟減肥的嘛，但是今天我終於可以說，我來《乘風破浪》上分（指進步）了，我希望我的改變，可以鼓勵到你們每一個人，我們本身這個團，就是一個很有愛的團，我很愛我團的姐姐們。」說著說著，她忍不住哽咽：「說白了，其實我就很喜歡組團，我就是一個很習慣依賴的人，所以我今天要跟我團的姐姐們說，我賴著你們了，這個夏天，有阿Sa、有你們，值了！」

阿嬌排名第5入圍。（視頻截圖）

最後，節目公布了個人喜愛度排名，吳謹言剛好位列11，無緣出道，在台下聽著一班姐姐的成團感言，她也忍不住淚灑現場，不少網友也為她感到可惜。

吳謹言無緣成團，在台下為姐姐們感動。（視頻截圖）

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