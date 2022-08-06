中國好聲音 | 李克勤流行唱法詮釋美聲歌曲　講網絡詞彙笑爆觀眾

內地音樂選秀節目《2022中國好聲音》於5日正式開播，今季迎來新導師梁靜茹，與李克勤、李榮浩以及廖昌永共同坐鎮，首集的搶人環節就「火藥味」十足。



在導師表演中，李克勤與歌唱家廖昌永互相演唱對方的經典歌曲，他將原本美聲唱法的《海戀》，以流行方式演繹，在高音與情感表達上毫不輸蝕，既氣勢磅礴，又深情細膩，尾音弱化處理恰到好處，將歌曲詮釋得淋漓盡致。且國語發音準確，如同CD般的完美聲線，觀眾聽得如癡如醉，沉浸其中。

李克勤唱功毋庸置疑。（視頻截圖）

今次首位學員蔡子伊來自香港，順利獲得四位導師轉身，在搶人環節大家更是使出渾身解數，李克勤千方百計拉近與學員的距離：「我覺得我們有太多的共通點了，第一個當然是我們來自同一個地方，我覺得同聲同氣吧，然後呢，我對於那些香港又來來回回內地的那些小女孩，其實我是非常有經驗，帶得很好，還有就是我是新鮮熱辣的上一季的冠軍導師，你要看一下。」說完便擺出一副傲嬌的姿態，不過最後蔡子伊選擇了李榮浩。其後再遇到心儀學員，對方叫「李克勤老師」時，他便預估不會選自己，更爆出網絡用語「芭比Q（完蛋了）」，令全場觀眾爆笑，非常風趣。