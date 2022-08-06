中國好聲音| 劉德華打頭陣唱《今天》　謙稱不敢參加：怕忘詞跑調

內地音樂選秀節目《2022中國好聲音》於昨晚（5日）正式開播，早前宣布劉德華擔任「好聲音見證人」，將於首集與最後一集亮相，令觀眾倍感期待，加之今季迎來新導師梁靜茹，可謂新鮮感十足。



劉德華絕對是今季節目的最大亮點。（微博@中國好聲音）

節目一開場，劉德華率先出場，他對學員們說：「如果我剛剛入行，我什麼都不怕，我會很勇敢地跑去參加《中國好聲音》。但是今天的我怕了，我怕唱著唱著忘了歌詞，跑了調，怕自己唱完，椅子還沒有轉過來。《中國好聲音》很勇敢，十年了，一如既往地堅持，這就是我今天站在這裡的原因。」隨即便現場演繹了《今天》。

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不過，劉德華本人並沒有到場，而是採用全息投影技術與大家「見面」，他置身舞台中央，全場觀眾跟隨音樂揮舞手指熒光燈，頗有演唱會氣氛。在四位導師李克勤、梁靜茹、廖昌永、李榮浩演唱完後，劉德華還與他們一起合唱了《上海灘》，聽得全場觀眾心潮澎湃。

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據內地媒體《極目娛樂》報道，打造節目的燦星製作公司表示，首次參加綜藝節目的劉德華今次是零片酬出任「好聲音見證人」。據悉，《中國好聲音》辦了十年，節目組足足邀請了劉德華十次，但每次他都因為各種原因，未能成為節目導師。而在首集錄製期間，劉德華正於香港拍攝電影《潛行》，有網友猜測也可能正因如此，他沒有收片酬，更大讚道：「不愧是劉天王」、「沒必要，憑啥零片酬」、「情商不是一般人能比」等。目前該戲已煞科，不知道總決賽時，劉德華會否親臨現場。