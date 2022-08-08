畢彼特無懼與安祖蓮娜打持久戰官司？傳有3億身家　比前妻多1倍

畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的離婚戰，拖了快6年還沒能正式畫下句點，兩人雖然已經取回法律上的合法單身身分，關於孩子們的監護權與財產分配仍沒有談妥，尤其是前者，更是彼此僵持的主因。但經過這幾年的法庭交鋒，各自花了大把的律師費，根據估算，畢彼特的身家依舊傲人，安祖蓮娜祖莉的身家在荷里活女星之中，卻算不上特別豐厚，無怪乎一直有傳她打官司又要帶小孩太燒錢，手頭很容易變得很緊。



根據最新的統計，畢彼特的資產約有3億美元，和羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、愛德華諾頓（Edward Norton）相當，略微不及韋史密夫（Will Smith）的3億5000萬美元，和佐治古尼（George Clooney）的5億美元、湯告魯斯（Tom Cruise）的6億美元、「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）的8億美元都有明顯差距，可是比里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的2億6000萬美元要略高一些。

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至於安祖蓮娜祖莉的身家大概是1億2000萬美元，不僅遠不及舊情敵珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）的3億2000萬美元，也不敵年歲相當的麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）3億美元，還不如珊迪尼布洛（Sandra Bullock）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）、茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）這3大資深女王的2億5000萬美元，就連桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）（1億6500萬美元）、珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence）（1億6000萬美元）都比她有錢，顯然打離婚戰和養一堆小孩真的讓她負擔沉重。

加上畢彼特不管自己的製片公司還是自己接戲，還會注意商業與藝術題材的平衡，安祖蓮娜幾乎只拍自己感興趣的題材，近年來的商業出擊只有《黑魔女2》、《永恆族》等少數，不容易得到太多分紅，進帳速度也變慢。因而畢彼特如果還在比燒錢，安祖蓮娜恐非他對手，但她就是不甘退讓，繼續戰鬥到底。

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