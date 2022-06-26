湯告魯斯《壯志凌雲》破9億美金票房　遠拋死敵畢彼特創從影新高

湯告魯斯（Tom Cruise）《壯志凌雲：獨行俠》全球票房破9億美金，即將成為他首部賣破10億美金的巨片，在台灣也正式超越《職業特工隊：叛逆之謎》，刷新他個人在台賣座最佳紀錄，北美的票房更將突破5億美金，也是他從影以來的新高。眼看他再度攀上事業的巔峰，受到娛樂媒體盛讚是「最後一位電影巨星」，因此讓他的自我感覺良好又到了新高度，而且迫不及待跟所有好友宣布，已經把「死對頭」Brad Pitt （畢彼特）遠遠拋在腦後？



專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」報導，年齡相近的湯告魯斯與畢彼特，自從快30年前合演《吸血迷情》產生不快後，就有很深的心結，表面上看來和諧，私下都想把對方壓落底，過去畢彼特靠製作《被奪走的12年》與演出，《從前，有個荷里活》拿了兩座奧斯卡金像獎，湯告魯斯3獲提名卻至今空手而歸，早就想要扳回一城，剛好《壯志凌雲：獨行俠》出奇熱賣，畢彼特卻從新冠肺炎疫情爆發後都沒有主演的熱賣片，僅在珊迪娜布洛掛帥的《失落謎城》客串，雖然片子在北美的票房也達1億美金，畢竟和《壯志凌雲：獨行俠》有段明顯的差距。

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「國家詢問報」稱湯告魯斯近來志得意滿，在業界友人面前總會強調自己才是同世代男星中最紅的那一個，而且提醒他們，畢彼特已經許久沒有像《壯志凌雲：獨行俠》那樣狂賣的大片，誰才是贏家根本無需懷疑。況且畢彼特這幾年都被與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的婚變給困住，心情大受影響，看來更像個可憐的輸家。

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畢彼特在今年夏天也有動作新片《子彈列車》（Bullet Train）要上映，但各方預期是不太會像《壯志凌雲：獨行俠》這麼狂賣。可是專門打臉八卦的網站反駁，如此就說湯告魯斯是贏家、畢彼特是輸家也很誇張，兩人最多是各擅勝場，再者當年《吸血迷情》畢彼特拍得不開心，不是因為受不了湯告魯斯，也已經是快30年前的事了，兩位資深帥哥之間沒有那麼深的仇怨。

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