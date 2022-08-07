「美心妹妹」Celine大個女　高EQ回應網民：4歲同14歲梗係唔同樣

「Celine妹妹」楊鎧凝3歲開始拍廣告，憑住可愛得意的外形深得大家喜愛，廣告更加接唔停，還被封為「廣告小天后」。相隔10年多後現在的「Celine妹妹」已經升讀中三，雖然已較少見到她拍電視廣告，但「Celine妹妹」依舊十分活躍於YouTube頻道。



3，4歲時的「Celine妹妹」楊鎧凝。（網上圖片）

今日（07/8）「Celine妹妹」楊鎧凝與媽媽、弟弟一同去看電影，長大了的「Celine妹妹」婷婷玉立之餘還曬得一身健康膚色，原來她近年愛上了壘球運動，更成為了U15壘球代表隊隊員。她接受《香港01》訪問時，表示現時讀書成績不錯，說：「喺高同埋中嘅中間。」

「Celine妹妹」楊鎧凝和弟弟一齊睇戲。（梁碧玲攝）

讀書同時「Celine妹妹」也有兼顧YouTube頻道，她透露現時主要由媽媽負責打理，自己閒時會自拍生活片段，再交由媽媽剪輯上傳。她說：「通常都係贊助商send啲product畀我哋，我哋再拍片，或者出去某啲地方影嘢再擺喺YouTube。我覺得自拍都幾好玩，但係就唔希望自己手震囉。」

「Celine妹妹」楊鎧凝表示有意加入娛樂圈。（梁碧玲攝）

不時都有網民說她樣貌不同了，她也表示認同，說：「大個咗唔同樣每個人都係㗎啦，高咗都係唔同樣，4歲同我14歲梗係會唔同。」她還透露計劃加入娛樂圈，說：「呢方面都有諗過嘅，因為唱歌，跳舞都鍾意，拍戲正常都鍾意，邊方面都冇所謂，但係由咩途徑就未諗過，到時先算啦，睇吓到時情況係點囉。」

「Celine妹妹」楊鎧凝曬得一身健康膚色。（梁碧玲攝）

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