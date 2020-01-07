Celine妹妹密密搵真銀　一場商演酬勞隨時多過你一年人工？

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譚芷昀(Celine妹妹)2017年以9歲之齡躋身美國選秀節目《全美一叮》，憑巨肺高音希入準決賽而聲名大噪。人紅自然是非多，當年Celine妹妹嶄露頭角之際，其父親譚順生被家燕姐狠批「此人居心叵測」，又被爆出博士學歷成疑等問題，令Celine妹妹近年在香港較少曝光。不過，在香港曝光少不代表演藝路玩完，今日有報道指Celine妹妹騷價直上20萬，更有五星級酒店招待。

有「小巨肺」稱號的Celine妹妹（譚芷昀）因參加美國《全美一叮》比賽而爆紅。（YouTube截圖）

點擊睇Celine妹妹近照。(按圖放大)(Celine Tam 譚芷昀 Facebook圖片)
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有報道指Celine吸金力強兼頻頻接job，參加內地節目《巔峰之夜》，唱自己創作的《Who I am 》，得到評判之一嘅鄔君梅的青睞大激「天賦過人」。雖然最後被淘汰，但已穩袋騷錢。及後Celine妹妹到新加坡參加《亞洲影藝創意大獎》作表演嘉賓，酬勞高達20萬，大會更安排五星酒店她們一家。

當年Celine妹妹玩《玩美一叮》攞到Golden Buzzer，的確威水！(資料圖片)

點擊回顧Celine妹妹以往參賽的時刻。(按圖放大)(資料圖片)
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