MIRROR演唱會｜張敬軒得知阿Mo醒來感開心　盡自己力量去給予幫忙

香港藝人張敬軒（軒公）昨日（7日）出席活動時回應有關日前MIRROR演唱會發生的嚴重事故，MIRROR演唱會上月底發生嚴重事故軒公立即給予援助，例如提供心理專業團隊，軒公亦認與跟部分MIRROR成員有聯繫，但不肯透露與誰聯絡。而軒公亦指沒有特別慰問姜濤，但有和黃慧君（花姐）保持聯繫，亦深信花姐會照顧他們，軒公表示：「當然佢哋目前嘅狀態一定唔係好！」軒公亦話他們要每日都要整理心情，因為作為表演者發生這些意外都十分大打撃，大家都多給他們一些關心，因為他們這個傷口都要時間去治愈，要多多關心他們的情緒和心理。

張敬軒（軒公）今日（7日）出席活動時回應有關日前MIRROR演唱會發生的嚴重事故 (ig圖片)

軒公亦指沒有特別慰問姜濤，但有和黃慧君（花姐）保持聯繫。（資料圖片）

軒公被傳以80萬包酒店給MIRROR成員及舞者，軒公亦表示：「寧願唔幫呢啲忙！」軒公說因為很多舞蹈員都有合作過，而受重傷的阿Mo亦曾於廣告中合作，對於阿Mo今日終於甦醒：「當然開心，希望佢可以快啲好返，進入下一個療程。」軒公亦表示康復路漫長，希望他們知道路上並不是只有他們在行，有大家的陪伴。

事發後張敬軒馬上聯絡主辦單位，為台前幕後作支援。（IG：@hinscheung）

軒公對於今次的紅館意外，表示自己一向把安全及技術看得十分緊，而日前Tyson Yoshi於九展開演唱會時亦公開多謝軒公，並稱他為「大佬」，因為在Tyson Yoshi開演唱會前親自到場地為他檢查，令Tyson Yoshi十分動容。而軒公亦表示以前受了很多前輩的教導，現在只是把自己學到的再貢獻出來。

Tyson Yoshi舉行九展演唱會《MY NEW WORLD ORDER》頭場。（胡凱欣攝）