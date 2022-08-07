MIRROR演唱會｜警拆開涉事屏幕分批帶走　檢斷裂螺絲疑與案有關

MIRROR演唱會第四場發生嚴重事故，一幅大型屏幕突然墜下至舞台並擊中兩名舞蹈員，當中李啟言（阿Mo）仍留醫深切治療部。西九龍總區重案組跟進案件，展開獨立調查，連日來馬不停蹄接見涉事人員錄口供及到紅館搜證，消息指，警方今日（7日）聯同專家、政府化驗所人員在紅館進行重量測試，調查涉事屏幕重量，其後將大屏幕拆件檢走，再作進一步檢驗。傍晚6時許，涉事屏幕的框架被分成三份，由貨車運離紅館；6塊LED顯示屏及一粒斷裂的螺絲亦由客貨車運走。該粒螺絲上有兩粒螺母，而螺絲其中一端有疑似斷裂情況；而LED顯示屏中部分有損毀情況。

西九龍總區（刑事）警司鍾雅倫於晚上7時許離開紅館時指，涉事屏幕框架約4米乘以4米，當中有多塊LED顯示屏，警方初步檢走較重要的6塊調查。至於檢走的該顆斷裂的螺絲，相信與事件有關。警方調查工作仍在進行中。消息指，警方今日搜證時首次發現該粒螺絲，正調查是否涉事屏幕或鋼索的部件。



▼警方檢走一粒疑與案有關的斷裂螺絲▼



工程師學會專家司徒家成下午2時許表示，今日（7日）會將墮下的舞台屏幕搬走，另外亦到找到一些與斷裂有關的物料，包括一部分鋼纜和一些固定鏍絲等；物料會由警方收起。他指由康文署牽頭的跨部門專責小組正向金屬疲勞方向調查，預計下星期會有調查結果。被問到意外責任誰屬，司徒家成稱「戴咗（有色）眼鏡好難冷靜分析問題出錯的地點」，會將目前找到的證供、證據開會討論，配合化驗報告以了解事件真相。

▼警方檢走涉事屏幕框架及LED顯示屏▼



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▼警方8月7日再到紅館調查▼



▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼



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▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

