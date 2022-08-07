MIRROR演唱會｜警方再到紅館搜證　司徒家成：今或搬走涉事屏幕

上月底MIRROR紅館演唱會第四場發生嚴重意外，一塊大型屏幕墮下擊傷2名舞蹈員。舞蹈員李啟言（阿Mo）的父親李盛林牧師代禱信指，阿Mo清醒過來，能簡單與外界溝通；另一名傷者阿峯則在社交媒體發文稱希望可齊齊整整一起再上舞台。政府跨部門專責小組及警方西九龍總區重案組調查分頭調查事件，連日來到紅館搜證，消息指今日會再動用高空工作台車，將儀器升上天花進行重量測試，以檢測屏幕的實際重量。今早（7日）9時許3名探員到達紅館，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫及其他重案組探員亦陸續到場。另據了解，今早將再多兩名舞蹈員到西九龍總區總部錄口供協助調查。



工程師學會專家司徒家成下午2時許表示，今日（7日）會將墮下的舞台屏幕搬走，另外亦到找到一些與斷裂有關的物料，包括一部分鋼纜和一些固定鏍絲等；物料會由警方收起。他指跨部門專責小組正向金屬疲勞方向調查，預計下星期會有調查結果。被問到意外責任誰屬，司徒家成稱「戴咗（有色）眼鏡好難冷靜分析問題出錯的地點」，會將目前找到的證供、證據開會討論，配合化驗報告了解事件真相。

昨早近30名西九龍總區重案組探員到紅磡體育館搜證，政府化驗師、工程師學會專家司徒家成亦進入紅館。機電署、康文署、勞工處及警方等部門昨在館內調查，並作高空檢測。負責調查事故原因的跨部門專責小組，前日（5日）召開第二次會議，小組主席、康文署助理署長李子俊指，檢視斷裂鋼索斷口後，有跡象顯示鋼索出現金屬疲勞導致斷裂，但仍需再檢測確定，現階段不排除任何可能性。

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▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼



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▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

