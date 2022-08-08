MIRROR演唱會｜釗峰親眼目睹意外發生　仍然心有餘悸未能平伏心情

上月底MIRROR演唱會發生墮屏意外，意外令台上舞蹈員李啟言（阿Mo）受傷送院，並於深切治療部留醫，事件發生10天，而今日（7日）阿Mo亦傳來甦醒的消息。

阿Mo傷及頸椎，需在深切治療部留醫 (胡凱欣 攝)

原來事件發生當日CAllStar成員梁釗峰（釗峰）亦有在現場欣賞演唱會，有FB專頁「渾水財經Channel」發文指當日在場外碰見了釗峰，並與他說了兩句話，但釗峰及原po主二人都應該是被嚇到了，所以二人都有點搭不上嘴：「我喺場外見到釗峰，我係呆到好似失語症咁同佢講加油辛苦了，佢都好似傻咗咁同返我講加油。」

「渾水財經Channel」發文指當日在場頁外碰見了釗峰 (fb圖片)

釗峰之後亦有在社交平台發文：「一生平安」之後便連續多日沒有發文，直到前日（6日）才上載兩張相片並留言：「許多時候人會求穩定，但當試試抬頭望，即使同一片天，每日、每時，雲狀已不同，當刻陽光普照，轉眼烏雲蔽日，就算多穩定，每刻都在經歷無常。上天有確確切切告訴我們，眼前的一切，即無常。若眼前已沒東西可捉緊，請抱住當下。」釗峰似是意有所指今次的演唱會嚴重事故，在親眼目睹這個嚴重事故後，釗峰都需要一些時間來慢慢適應，並不是一時三刻能忘記，但仍然會祝福傷者早日康復。

釗峰之後亦有在社交平台發文：「一生平安」之後便連續多日沒有發文 (ig@callstarcf)

釗峰似是意有所指今次的演唱會嚴重事故，在親眼目睹這個嚴重事故後，釗峰都需要一些時間來慢慢適應 (ig@callstarcf)

而當日同樣在場的前商台DJ詹志文（Leo）日前亦在Anson Lo的社交平台上留言：「我也是28/7入場的，覺得你們每個人都好落力演出，希望大家都振作，盼望奇蹟出現，保重！」