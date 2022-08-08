七師傅曝光豪宅無敵維港海景曬日光浴：家中每一個房間都好大太陽

人氣風水師七師傅（七仙羽）鍾情投資樓市，身家逾10億。她曾透露手頭上的物業10隻手指都數不完。七師傅指家人是做投資，自己多年來都搜羅不少靚樓盤，加上認識許多地產經紀，形容自己是「獵人」的她經常用平價購入筍盤，大多來自移民盤或銀主盤，多年來投資的錢都投入到開佛堂和慈善重心。早前她曾被踢爆跟地產經紀睇價值2000萬的九龍站上蓋的豪宅屋苑，她受訪表示那層樓原價要4500萬，現已平了一半，非常抵買。

七師傅投資有道，身家超過10億。（陳順禎 攝）

七師傅昨日（8日）曬出多張家中照片，只見七師傅屋企位於高層，對住無敵大海景，鄰近西九龍故宮博物館，現代風裝修，空間闊落，似乎是位於鄰近九龍站的W Hotel。七師傅曾受訪表示愛住紅磡的酒店式住宅，貪其交通方便，又可趨旺事業運、人緣和桃花。七師傅發文指：「好多公眾地方，例如沙灘，都不方便去，幸運地，家中每一個房間都好大太陽，吹著（着）冷氣曬太陽丶吃水果丶之後浸花浴。」對住海景浸玫瑰花浴食生果，七師傅非常識歎，有網友大讚：「厲害的阿七」。

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除了服務式住宅外，七師傅早年曾以1600萬購入北上面海的馬鞍山獨立屋，視野開揚，4層樓高面積3000呎，裝修由七師傅一手包辦，主要以雲石和水晶設計。七師傅坦言馬鞍山獨立屋有利健康，多半坐度假使用，又會借給僧侶來港時暫住。

七師傅同男友Gerald一齊住。（七仙羽FB）

另外，今個禮拜即將開騷的七師傅指沒有排練過，她說：「三個小時的表演流程，我望一次就記得了，其他的，就要考我在台上的轉數了。」又表示：「我要登台表演了，我冇感覺心情好平靜，該做什麼就做什麼。」七師傅透露近日趕工畫熊貓油畫，打算送給一位神秘人物，網友紛紛估是下世「未瞓夫」張敬軒。

網友估熊貓油畫是送給有機會做七師傅唱笑騷嘉賓的張敬軒做禮物。（IG@master_qi_xian_yu_）

七師傅和張敬軒非常友好。

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