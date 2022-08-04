COLLAR成員Ivy So 21歲生日願大家平安　粉絲巴士燈箱應援送暖意

受MIRROR演唱會意外影響，ViuTV女團COLLAR的宣傳活動亦順延或取消。今日（4日）COLLAR成員首度現身電接受訪問，獨欠受傷舞蹈員阿Mo（李啟言）女友So Ching（蘇芷晴）。7位成員全程避談墮屏事件，問到今日達入21歲的Ivy So（蘇雅琳）生日願望，她指希望身邊人健康、平安，健康，並祝福Mo及So Ching。



Ivy So的生日願望是送平安給隊友So Ching。（IG/ @ivyysooo）

Ivy So粉絲今日為偶像準備了不少應援活動，包括在巴士車身賣廣告、應援燈箱、廣告牌，又有粉絲突發派應援小禮物，為偶像送上一點暖意。Ivy So今日於Instgaram感謝所有支持她的粉絲和朋友，「Always Reminds Me of All the LOVELY People Around Me Cried」又強調生日願望是「希望大家平平安安就好了」

COLLAR較早時間接受《叱咤樂壇》訪問。（影片截圖）

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