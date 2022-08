COLLAR成員Ivy So 21歲生日願大家平安　粉絲巴士燈箱應援送暖意

受MIRROR演唱會意外影響,ViuTV女團COLLAR的宣傳活動亦順延或取消。今日(4日)COLLAR成員首度現身電接受訪問,獨欠受傷舞蹈員阿Mo(李啟言)女友So Ching(蘇芷晴)。7位成員全程避談墮屏事件,問到今日達入21歲的Ivy So(蘇雅琳)生日願望,她指希望身邊人健康、平安,健康,並祝福Mo及So Ching。



Ivy So的生日願望是送平安給隊友So Ching。(IG/ @ivyysooo)

Ivy So粉絲今日為偶像準備了不少應援活動,包括在巴士車身賣廣告、應援燈箱、廣告牌,又有粉絲突發派應援小禮物,為偶像送上一點暖意。Ivy So今日於Instgaram感謝所有支持她的粉絲和朋友,「Always Reminds Me of All the LOVELY People Around Me Cried」又強調生日願望是「希望大家平平安安就好了」

COLLAR較早時間接受《叱咤樂壇》訪問。(影片截圖)

