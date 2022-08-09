王心凌與楊丞琳成功晉身內地天后　蔡依林因少說一句話掉粉30萬

台灣藝人王心凌早前在內地參加綜藝節目《乘風破浪》而翻紅，再下一城在《乘風破浪》中奪得冠軍，令人氣在內地急升，升級成為一線天后。在內地成為各大熱搜，社交平台粉絲人數立即飆升，多達700多萬，無論代言、廣告、綜藝還是電視劇，工作更加排得密密麻麻，努力賺「人仔」。

王心凌翻紅。（微博@乘風破浪）

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楊丞琳成內地媳婦大大加分

而與內地藝人李榮浩已結婚的楊丞琳，早前亦有參加內地綜藝節目《乘風破浪》，楊丞琳亦因為工作及李榮浩而需要台灣內地兩邊飛。楊丞琳早前在節目亦透露過考慮移民到內地，正式成為內地媳婦，但楊丞琳亦考慮到無法陪伴媽媽，所以需要在中間取得平衡。楊丞琳表示：「像我來到內地，那我可能沒有辦法陪我媽媽，內心其實會有愧疚感，就會讓我覺得，是不是要選擇一個地點好好陪她，邊工作邊陪先生。」

楊丞琳長大後才明白媽媽的感受。（楊丞琳微博圖片）

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蔡依林懷疑因政見身價暴跌

兩位台灣藝人在內地上位成功後，令曾在內地是天后級的蔡依林身價暴跌。曾經三度成為央視春晚表演嘉賓的蔡依林，近兩年懷疑因為政治問題，成為劣質藝人，令她的人氣在內地急瀉，原定2020年舉行的巡迴演唱會，最初因為疫情為由延期，最後巡迴演唱會取消。工作室表示：「防疫優先，相見不遠，期待歸來。」早前更因為沒有在社交平台表示「一個中國」，有傳一夜掉粉30萬人。

台灣天后蔡依林似因未對佩洛西訪台表達看法，微博一夜掉了30萬粉絲，大陸網友也湧入留言要求她給個說法。（蔡依林微博）

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