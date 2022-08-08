蔡依林疑因做漏這事遭央視開刀 微博一夜掉粉30萬｜佩洛西訪台
撰文：ETtoday
出版：更新：
美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）2日晚間抵台參訪，怎料此行卻引起大陸網友不滿，Hebe田馥甄吃意大利麵就被列為抵制藝人，炎亞綸發早餐文提到「台式早餐和美式早餐」也被牽連，現在連天后蔡依林似因未表達看法而「躺槍」，微博一夜掉了30萬粉絲，大陸網友也湧入留言要求她給個說法。
有微博網友發現，央視文官方藝微博原本在4日貼出一則有關蔡依林《玫瑰少年》歌曲的欣賞文，大讚她唱出的「是一份對青春的安撫」，不過就在粉絲紛紛轉發該貼文並感謝其推廣時，才發現該則貼文已遭刪除，不少人猜測這是因為蔡依林未如其他藝人發文「只有一個中國」表態導致。
佩洛西訪台後大量藝人轉貼央視「只有一個中國」貼文以表明立場：
+10
目前蔡依林微博最新貼文停在7月18日，有粉絲發現她的微博粉絲數原有4300萬，現在剩4273萬，相差約30萬。
而她的個人頁面也充斥著憤怒的微博網友討說法，紛紛留言「台獨份子」、「聽說姐也是雙面藝人？對不起了，今日起脫粉」、「能不能內網外網發個聲明，之前多番言論行為實在是叫粉絲寒心！」情緒相當激動。
有網民直呼「台獨林」 點圖了解更多：
+2
台海軍演｜藍議員轟佩洛西訪台危害國安 警察局長竟答：自求多福台海軍演｜網民曝「遊說佩洛西花費9400萬」 台官方斥捏造尹錫悅「放暑假」拒見佩洛西 與愛妻看舞台劇吃飯 悠閒行程曝光佩洛西訪台｜炎亞綸仍未轉發央視帖文+1個post被大陸網民炮轟台獨佩洛西訪台｜淘寶賣家拒接台灣訂單？自斷財路全因這一大理由佩洛西訪台與《推背圖》42象不謀而合 18字疑暗示1女子真正意圖佩洛西訪台｜口譯員多番失儀 被斥不專業 身份曝光即獲網民原諒
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】