表態「只有一個中國」惹台網民不滿　楊丞琳王心凌社交媒體遭洗版

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台導致台海局勢緊張，多位中港台藝人周三（3日）紛紛在微博發聲指「只有一個中國」，引起廣泛關注。不過，有份表態的楊丞琳、王心凌等台灣藝人的Instagram、Facebook帳號卻遭遇洗版，不少台灣網民都直呼失望，並稱「滾回去你的祖國」。



楊丞琳轉發央視新聞的「只有一個中國」微博。（微博）

佩洛西到訪台灣之際，大陸官媒《央視新聞》在微博發布文字「只有一個中國」，並配圖「世界上只有一個中國」，圖片中有五顆紅色的五角星，在「中國」的國字內還有台灣地圖圖案。

其後，大量中港台藝人紛紛轉發上述微博，包括楊丞琳、王心凌、張韶涵、歐陽娜娜、陳妍希、陳立農、楊丞琳、王大陸、信（蘇見信）、吳奇隆、陳立農、劉畊宏、郭品超、賴冠霖、劉冠佑等在內的多名台灣藝人亦有轉發並表態「只有一個中國」，他們還被大陸網民讚揚為「根正苗紅」。

不過，近年來將事業重心轉移至大陸的楊丞琳，在微博轉發並表態後，卻引起台灣網民的不滿。楊丞琳的Instagram帳號中，因此收到大批網民的負評：

「真的是太誇張了」。



「只有一個台灣」。



「慢走不送我退追蹤」。



「唱歌跳舞都不行，只能靠舔共」。



「只有一個台灣，放棄台灣國籍」。



「喜歡妳好久，看到發文表態好失望」。



「請好好回中國，練跳舞」。



「不要回台湾了，好好定居在中国跟萧敬腾一样，台湾不值得你回来」。



「本來就不喜歡你了，現在更討厭你」。



無獨有偶，近期憑在綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》中，甜美演繹《愛你》而重新「出圈」的王心凌表態後，她的Facebook帳號亦被大量台灣網友湧入，「把台灣藉棄了再申領祖國身份証吧」、「再見了我的19年青春。你再次翻紅很替你開心，好好當你的中國人吧」、「辛苦了，要在中國好好生活，不要再回台灣了，圓你的中國祖先夢」。