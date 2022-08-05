王心凌台海軍演同日登央視晚會 轉發"只有一個中國"獲讚根正苗紅
撰文：聯合新聞網
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王心凌參加陸綜《乘風破浪3》人氣大漲，3號轉發央視「只有一個中國」後還被大陸網民大讚「根正苗紅」，更出現在央視公開晚會的表演節目名單中，「王心凌官宣加盟央視七夕晚會」一度登上微博熱搜，可說是中國人氣大漲，而她4號晚也正式在央視七夕晚會中登台演唱〈那年夏天寧靜的海〉。
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王心凌「淡黃色長裙，蓬鬆的長髮」登台高歌，而她受訪時被問到做過甚麼浪漫的事，她覺得浪漫不在形式，可能是生活中某一瞬間的小動作就會讓人覺得心動浪漫。還說這次七夕晚會選唱的〈那年夏天寧靜的海〉，當中歌詞「那時我們天天在一起」就挺浪漫的，又或是朋友、家人間的浪漫陪伴，她則選擇「月光」。
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