沈月兩年前性感照台網瘋傳　慘被批靚樣只及邱淑貞50%：網紅水準…

邱淑貞已淡出演藝圈多年，不過大女兒沈月遺傳了媽媽的好基因，被封為最美星二代，沈月如今已經20歲。



近日有台灣網友在PTT論壇分享她於2020年扮電競遊戲《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LoL）角色九尾狐「阿璃」的照片，飄仙氣美照引發網友熱議！（點圖放大看沈月被台網瘋傳的舊性感照及更多IG靚相）

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照片中，只見沈月穿著九尾狐「阿璃」的服裝，性感小露香肩與美腿。照片一出，許多網友紛紛大讚沈月的美貌，但也有不少網友認為邱淑貞的美貌稍勝一籌：「可以，有媽媽的一半美...」、「媽媽比較漂亮，有一種說不出來的媚」、「很漂亮，但媽媽是不同層次的美」、「妳很正，只是你媽媽真的太頂」、「網紅水準，跟媽媽差得遠」、「媽媽完勝」。

【同場加映】7大「最美星二代」性感戰力排名 苗僑偉大女苗彤只係No.5（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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