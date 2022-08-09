容祖兒吃豬糧引熱議　葉璇謝天華等都曾於內地綜藝挑戰重口味食物

容祖兒（Joey）在最新一集《牧野家族》中為飼養的小豬「豬福」準備食物，見是金黃色的穀物，便嘗試了幾口，直言似足自己喜歡吃的早餐麥皮，哪知道這其實是專門的豬糧，令網友哭笑不得。



Joey食豬糧。（視頻截圖）

其實不少藝人在參加真人騷或綜藝節目時，都曾體驗過吃重口味食物。早在2015年，葉璇與馬德鐘有份參與的內地美食體驗節目《今天吃什麼》，當中有一集介紹昆蟲料理，葉璇曾挑戰吃蟋蟀，即使已經放到嘴裡，但她仍然嚇到不敢咀嚼，最後嘗試用茶水生吞未果，吐了出來；而另一邊廂，馬德鐘也生吃竹蟲，更表示很美味。

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其後在2016年，謝天華參加內地自然探索類紀實真人騷《跟着貝爾去冒險》，挑戰野外生存，除了吃蟲、吃老鼠、生劏動物等，最後一集更要飲尿，且是隔夜小便。雖然加了水，但要一飲而盡對心理是一個巨大挑戰，謝天華當時表示：「因為已經沒有選擇，就要面對，雖然是很噁心的事情，但不能逃避，就把它解決。」事後謝天華說﹕「味道真的很難聞，可是知道是自己，所以沒太難受。」

謝天華飲尿。（視頻截圖）

除了謝天華飲尿，紅遍全球的韓國男團GOT7成員王嘉爾（Jackson）也曾挑戰吃糞便。事緣GOT7在2016年錄製陶晶瑩主持的內地綜藝節目《大學生來了》時，節目組準備了蝙蝠、兔子、飛鼠及蠶的「糞便」，讓嘉賓品嘗。王嘉爾見到後，面不改色一口吞食，相當之勇。雖然節目中的糞便不是原生態，而是經過老中醫處理，是具有醫藥作用的中藥材，但得知是原材料後，也難免令人卻步。

點擊下圖睇王嘉爾照片：