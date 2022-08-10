白雲趁風球襲港扮美人魚激鬥波濤　12張濕身照籲網民關注海洋保育

白雲（Snowy Bai）擁有常在社群分享辣照，日前分享cosplay遊戲角色「不知火舞」的照片，她深V曬出E cup好身材，被讚神還原，最近則換上美人魚服裝，魚鱗造型的Bra展現傲人上圍，讓人看得目不暇給。



白雲一口氣貼出12張泳池邊性感照，只見她身穿閃亮魚鱗造型的比堅尼胸罩，下半身則是粉橘色的美人魚尾巴，展現非常驚人的完美曲線，E cup北半球也非常張揚，白雲更開心表示：「見證我們人魚的神聖時刻啦！」

【圖輯】真正「心善則美」由頭靚到落腳趾尾！白雲放送12張濕身性感照背後只為水下表演藝術+海洋保育（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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白雲並且發文，提到自己是「香港水下表演藝術協會」的創辦者之一，也擔任常務副主席，不僅人美，個性又熱心公益，她致力推動香港「水下表演藝術」行業的持續發展，另有對海洋保育的關注，順便推廣將舉辦攝影比賽，歡迎網友前來共襄盛舉，許多網友看到照片後留言「好漂亮」、「女神呀」、「美人魚，出水芙蓉」、「妳是條身材好棒又迷人的美人魚」、「心中的女神」。

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