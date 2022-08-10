TWICE新碟宣傳片勁考眼力！子瑜變人肉佈景粉絲怒批五官都睇唔清

TWICE先前宣布全員續約，8月將推出全新專輯，而在最新的預告片中，就有網友發現台灣成員周子瑜再度被冷落，被安排在距離畫面很遠的地方，幾乎融進背景，看不見五官，讓不少粉絲氣得說，周子瑜就像一粒米那麼小。



【圖輯】TWICE新碟宣傳片勁考眼力！粉絲睇見呢一幕勁嬲：五官都睇唔清…（點圖放大看宣傳片截圖👇👇👇）

+ 19

穿寶藍色運動衣配上短褲，TWICE台灣成員周子瑜，蹲著對鏡頭微笑揭開序幕，TWICE才剛宣布全員續約，8月帶著新專輯回歸樂壇。

TWICE全員都扮起特務，性感中又不失帥氣，可以看到周子瑜，穿黑色西裝外套，將粉金髮往上盤起讓臉蛋更精緻，但換到另一幕讓粉絲氣炸了。

【圖輯】點圖放大看更多TWICE子瑜靚相👇👇👇

+ 26

9位成員站在波浪造景上，而周子瑜被安排在後排，甚至是距離鏡頭很遠的位子，幾乎看不見五官，彷彿就像是一粒米的大小，讓不少粉絲無法接受直呼要公平對待，還有人計算53秒的影片，周子瑜只出現5秒，但也有人說子瑜的三款造型都很美，實在很可惜，但其實周子瑜遭經紀公司冷落排擠，已經不是第一次。

前年推出《I Can't Stop Me》時，拍團體照周子瑜被安排在最後一個位置，只露出一顆頭，而在今年3月的日本精選集中，《MORE&MORE》的片頭直接剪掉周子瑜。

【你可能感興趣】區明妙獲封「港版子瑜」！你認為她與TWICE子瑜似樣嗎？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 37

大批粉絲不買單，認為經紀公司太偏頗，事後JYP娛樂緊急，在TWICE日本官網發聲明道歉，坦承DVD收錄內容不完善，並趕緊把周子瑜畫面補上，強調防止同樣事件發生，但才過沒幾個月冷落事件再重演，讓不少粉絲都很失望。

延伸閱讀：

恭喜當爸了！九孔55歲「生下女兒」爆哭 甜曬小15歲嬌妻

【本文獲「TVBS」授權轉載。】