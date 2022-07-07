「港版子瑜」區明妙IG突曬性感照　一個位置驚現神秘黑點唔係走光

TWICE台灣成員周子瑜以甜美外貌征服粉絲，然則區明妙因為有一張甜美臉蛋和精緻五官，不少粉絲都認為她酷似周子瑜，最近她改變風格改走性感風，大尺度分享脫衣照，露出比堅尼和東半球，不少網友也發現她胸上的一顆黑痣。



區明妙曾在2017年演出電視劇《親親我好媽》因而知名度大開，她也曾是女團「Honey Bees」成員，並曾在受訪時自曝曾被韓國星探相中，只是因為那時未完成學業，再加上怕韓國演藝圈競爭力大，才沒有前往韓國發展。

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不過區明妙自從演出《童時愛上你》等劇之後，最近改變風格走向性感，不忘分享粉絲福利，秀出在烈日下拍的美照，而她戴著圓頂草帽，先是穿著露肩上衣展現微笑，隨後立刻脫上衣，展現裡面穿的比堅尼和圓潤上圍，讓不少粉絲說：「流鼻血了！」、「夏日少女！」這些粉絲也激烈討論她側乳的黑痣，吸引萬名粉絲。

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