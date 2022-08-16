薛凱琪頻頻爆喊封人間水龍頭　41歲生日當然又喊　靚衫被嘲似睡衣

早前，薛凱琪因參加了《乘風破浪3》而在大陸人氣直升，並最終以第七名的名額成團出道，目前不僅會將把工作重心全轉向大陸，而且也已經正式移居北京並與大陸的經紀公司簽好合約。



在參加《乘風破浪3》時，薛凱琪就與許多姐姐培養出了深厚的感情與友誼，近日適逢是薛凱琪的41歲生日，即使是節目已經落幕了，但像是張薔、譚維維、齊溪等姐姐們都特地抽空聚在了一起為她慶生。

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姐姐們除了送上鮮花束和蛋糕之外，更送上了一件大紅色的浴袍給薛凱琪當生日禮物，後來薛凱琪將當日慶生照貼上社交媒體，配文「簡單一點，溫暖一點地跟你們過的生日很幸福。原來我們不要排舞不要聯繫的時候真的太能聊了，也祝大家週五快樂呀！」而浴袍的喜慶大紅顏色則被網友恥笑：「我還以為是薔姐的睡衣。」

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值得一提的是，由於薛凱琪在《乘風破浪3》因不想離開譚維維隊到王心淩隊重新組隊接受新環境，而崩潰哭得不停抽搐的事件引起不少網友關注與吐糟，因此已經被封為「人間水龍頭」的她在這次慶生又被網友發現了在偷偷掉眼淚，紛紛心疼安慰：「下巴那豆大的眼淚」、「fi寶又哭哭」、「又哭了嗎哭包媽媽」、「凱琪妹妹不哭」、「又哭哭了，肯定又是因為太幸福了對不對」等等。

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