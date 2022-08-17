微博電影之夜 | 張天愛瘦到胸骨凸出引熱議　本人回應：天生的

內地女星張天愛2015年憑藉網劇《太子妃升職記》一炮而紅，外貌身材受網友盛讚，繼今年參加綜藝節目《乘風破浪3》後，人氣更上一層樓，不過，日前她亮相2022微博電影之夜時，卻引發爭議。



張天愛亮相微博電影之夜，瘦削身材成熱話。（VCG）

張天愛身穿CELINE定制藍色珠片Deep V禮服，大騷天鵝頸與直角肩，氣質不俗，不過可能太瘦的緣故，肩峰、胸骨清晰可見，似乎沒有一絲贅肉，因而引起網友熱議：「真正是骷髏架子了」、「美還是美的，但是這個身材瘦骨嶙峋顯得腦袋好大」、「我只看見皮包骨」等。隨即「張天愛胸骨」的話題更登上微博熱搜，不過也有粉絲指她雖然瘦，但有腹肌，並不是弱質纖纖。而其後張天愛本人也回應表示：「骨頭天生的，肌肉養成的，今天90斤（45kg），明天努力突破90。」

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以往大眾審美以「白幼瘦」為主，即要皮膚白皙，看起來年輕，身材纖瘦，才是漂亮的，因此無論女明星抑或普羅大眾都為此下功夫，有的甚至是節食，對身體傷害極大。然而，隨著審美越來越多元，大家逐漸對「白幼瘦」嗤之以鼻，更加注重健康，減少身材焦慮，因此非常反感明星「宣揚」白幼瘦，認為是病態審美。

不過，其實張天愛一直都很自律，並且堅持健身，以她165cm的身高來說，45kg也並非病態瘦，只是常年自律的結果。

張天愛腹肌。（微博圖片）

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