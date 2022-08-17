網友爆於戚薇直播間買到假貨　工作室否認：均來自正規合法渠道

內地女星戚薇早前宣布懷上第二胎，除了演藝工作之外，還加入直播賣貨行列，賺得盆滿缽滿。



戚薇性格直爽。（微博@戚薇工作室）

日前，有網友發視頻稱，其在戚薇直播間購買的品牌白泥面膜在鑒定App上被鑒定為假貨。網友表示該產品購買於2月12日，因對面膜顏色存在質疑，因此詢問戚薇官方客服，對方回應指「不會有假貨，應該是批次不一樣。」在鑒定為假貨後，網友找到官方旗艦店對質，發現客服已讀不回，而商品詳情頁中寫明「假一賠十」。

該網友續指道，自己已收到大量私信，有消費者透露在同一直播間購買的該款面膜顏色均為「淡黃色」，而不是「水泥色」。商家聯繫表示可以「補償經濟損失」為由進行10倍補償，不過需要網友刪除視頻，並寄回該產品，而客服指不能確認產品為假，但不提供鑒定。

對此，有網友解釋，稱直播間只是中間平台，產品是商家直發；也有不少網友大感不滿：「做不好品控你搞直播幹嘛呢」、「賣假貨不出來回應一下」等，還有網友發現，早在去年就亦有不少網友指在戚薇直播間買到假貨，但並未有任何懲治。

去年已有不少網友指買到假貨。（微博截圖）

今日（17日），戚薇工作室發布「鄭重聲明」，曬出網友購買該產品的售賣、售後情況，表明「直播間產品在購買鏈路上無假貨可能」，「直播帶貨全過程遵守法律法規及平台要求，產品渠道正規」，並承諾「若最終確認戚薇直播間此次售商品為假貨，我方一定承諾假一賠十」。