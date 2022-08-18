林心如繼《華燈初上》再拍Netflix台劇！盤點《模仿犯》6個賣點

【模仿犯／Netflix／台劇／宮部美幸】繼《華燈初上》的熱潮之後，集結懸疑題材＋豪華演員陣容的重磅台劇再添一部！



2022即將開播的台劇《模仿犯》，由Netflix攜手台灣瀚草影視打造，改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，演員陣容更是請來了吳慷仁、柯佳嬿、林心如、庹宗華、姚淳耀、范少勳等人，開播之前先來看看本劇6個必看賣點吧！（點圖放大了解👇👇👇）

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Netflix台劇《模仿犯》賣點一、連續殺人命案、媒體亂象

Netflix台劇《模仿犯》劇情翻拍自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，因應台灣的時空背景，故事將設定於台灣90年代後期，當時也是電視台、媒體第四權興起的時候，是本部片圍繞在懸疑殺人背後的重要元素之一。導演張榮吉也表示，影集裡的惡就像疾病一樣蔓延，某部分或許也仍存在於現今。

Netflix台劇《模仿犯》賣點二、吳慷仁／兇殺刑案檢察官「郭曉其」

郭曉其（吳慷仁 飾）是一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官，面對當時第一起連續殺人命案，兇手獨特的犯案手法與瘋狂行徑，讓剛興起的各大電視媒體爭相報導。隨著偷拍、炒話題、搶收視率越演越烈，兇手也跟著媒體亂象開始操弄人心、挑釁司法，導致吳慷仁決心不惜染髒自己的手，賭上人生也要拖出兇手的犯案證據。此外，「庹宗華」在本劇中將飾演刑警「林尚勇」，同時也會加入追兇小組，可謂緊張又刺激！隨著官方首次曝光影集劇照，吳慷仁還自豪地稱讚：「我有點帥！」身為他的粉絲，這部必須追！

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Netflix台劇《模仿犯》賣點三、柯佳嬿／犯罪心理諮商師「胡允慧」

本劇劇情除了以連續殺人案為題材，用刑偵辦案的視角帶出社會議題之外，也融入的心理元素，「柯佳嬿」在劇中將飾演主攻犯罪心理，協助分析兇手的諮商心理師「胡允慧」，據說開拍前柯佳嬿為了更貼近角色專業，還特地與專業的心理師諮商學習。柯佳嬿也發文表示：「約十三、四年前看了宮部美幸老師的原著小說，從沒想過有機會成為故事裡的一個角色。團隊及所有演員都很努力，該看的書、該上的課一樣沒少，做足功課。這份對經典作品的敬意和愛，希望觀眾能感受到。」

Netflix台劇《模仿犯》賣點四、姚淳耀／獨家新聞電視台主持人「陳和平」

姚淳耀和江宜蓉分別在劇中飾演主播和記者，前者是挑戰演出電視台中對於新聞高度敏感、時常能為新聞台帶來獨家新聞的深夜秀主持人「陳和平」；後者則是追求新聞正義的記者「路怡真」，同時也會在跑新聞的過程中認識郭曉其，並意外發現彼此理念相近，成為他辦案的得力助手。

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Netflix台劇《模仿犯》賣點五、林心如／收視掛保證的當家主播「姚雅慈」

此外，《模仿犯》還有一大賣點就是林心如擔綱特別演出，她將飾演新聞台中收視掛保證的當家主播「姚雅慈」，這也是繼《華燈初上》後讓她立即投入演出的另一部Netflix華語作品，相信劇迷們看到這個賣點，已經迫不及待想敲碗開播了吧？

Netflix台劇《模仿犯》賣點六、詭譎「前導海報」已指出兇案線索？

官方前陣子也釋出前導海報，仔細一瞧會從海報中看到藏有兇案的線索，像是詭譎紅色盒子、日式能面具、印有疑似受害照的即影即有相機，每個細節都是能揭開真相的關鍵，詭譎懸疑的氛圍讓人超期待！製作人曾瀚賢說：「我們將故事設定在90年代末期的台灣，在那個社會價值崩解、真假混雜、傳播媒體飛奔的時代，希望藉由作品，傳達本劇簡單純粹的價值：『正義是無可取代的』。」

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目前《模仿犯》預計於2022年第四季在Netflix獨家上線，劇迷們趕緊先筆記起來，準時收看！

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