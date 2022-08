盤點Netflix八月上架及下架片單　呢部神作等足10年終於有得睇！

影音串流平台Netflix是不少人重要的生活糧食,近年來平台推出不少好劇,每次更新和下架作品都會引起討論,近日8月最新片單出爐,其中有部「神片」終於推出,讓粉絲激動淚喊:「我等了十年!」



【圖輯】點圖放大瀏覽看更多Netflix 8月上架名單👇👇👇

+ 22

【圖輯】點圖放大瀏覽看更多Netflix 8月下架名單👇👇👇

+ 14

Netflix近日公布8月下架名單,電影部分包含《蜘蛛俠:強勢回歸》(Spider-Man: Homecoming,《蜘蛛人:返校日》)、《國定殺戮日》(The Purge)、《隱形客》(The Invisible Man,《隱形人》)、《新娘愛鬥大》(Bride Wars,《新娘大作戰》)、《花鼠明星俱樂部3》(Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked,《鼠來寶3》)、《刺客教條》(Assassin's Creed)、《五月天人生無限公司3D》、《詭娃安娜貝爾:回家》(Annabelle Comes Home,《安娜貝爾回家囉》)等,影集則有《瑞克與莫蒂》(Rick and Morty)1到4季、《唐頓莊園》(Downton Abbey)1到6季、《與卡戴珊一家同行》第5季(Keeping Up with the Kardashians)等,想看的民眾要把握最後機會。

至於8月上架的作品,除了有《職業特工隊》(Mission: Impossible)全系列、《軍火狗》(War Dogs)、《星際啟示錄》(Interstellar)、《盜墓迷城》(The Mummy)等之外,還有《火影忍者疾風傳》1到4季、《狂賭之淵:雙》、《泰恐怖校園怪談》、《DOTA:龍之血》第3季、《好想做一次》第3季(Never Have I Ever)等。

完整名單公布後,立刻釣出許多火影迷激動直呼,「等了十年終於有疾風傳了」、「疾風傳終於要上了」、「火影棒棒」、「可以看到踢出結局的男人了」、「想回顧火影」、「用Net看世界忍者大戰一定超爽」、「啊啊啊啊火影」、「疾風傳我沒了」。

此外,也有不少人期待表示:「《職業特工隊》系列五月底才全部下架,8月又回來啦!讚喔」、「期待《星際啟示錄》」、「《星際啟示錄》讚啦!話說週末主題夜該來個《職業特工隊》連播了」、「可以再刷一次《星際啟示錄》了」。

【同場加映】媽別鬧了|吳慷仁為Netflix台劇博到盡!全裸挑逗賈靜雯惹人遐想(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 4

延伸閱讀:

天氣好熱想宅家追劇 NETFLIX上架這部「消暑片」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】