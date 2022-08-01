盤點Netflix八月上架及下架片單　呢部神作等足10年終於有得睇！

影音串流平台Netflix是不少人重要的生活糧食，近年來平台推出不少好劇，每次更新和下架作品都會引起討論，近日8月最新片單出爐，其中有部「神片」終於推出，讓粉絲激動淚喊：「我等了十年！」



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Netflix近日公布8月下架名單，電影部分包含《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming，《蜘蛛人：返校日》）、《國定殺戮日》（The Purge）、《隱形客》（The Invisible Man，《隱形人》）、《新娘愛鬥大》（Bride Wars，《新娘大作戰》）、《花鼠明星俱樂部3》（Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked，《鼠來寶3》）、《刺客教條》（Assassin's Creed）、《五月天人生無限公司3D》、《詭娃安娜貝爾：回家》（Annabelle Comes Home，《安娜貝爾回家囉》）等，影集則有《瑞克與莫蒂》（Rick and Morty）1到4季、《唐頓莊園》（Downton Abbey）1到6季、《與卡戴珊一家同行》第5季（Keeping Up with the Kardashians）等，想看的民眾要把握最後機會。

至於8月上架的作品，除了有《職業特工隊》（Mission: Impossible）全系列、《軍火狗》（War Dogs）、《星際啟示錄》（Interstellar）、《盜墓迷城》（The Mummy）等之外，還有《火影忍者疾風傳》1到4季、《狂賭之淵：雙》、《泰恐怖校園怪談》、《DOTA：龍之血》第3季、《好想做一次》第3季（Never Have I Ever）等。

完整名單公布後，立刻釣出許多火影迷激動直呼，「等了十年終於有疾風傳了」、「疾風傳終於要上了」、「火影棒棒」、「可以看到踢出結局的男人了」、「想回顧火影」、「用Net看世界忍者大戰一定超爽」、「啊啊啊啊火影」、「疾風傳我沒了」。

此外，也有不少人期待表示：「《職業特工隊》系列五月底才全部下架，8月又回來啦！讚喔」、「期待《星際啟示錄》」、「《星際啟示錄》讚啦！話說週末主題夜該來個《職業特工隊》連播了」、「可以再刷一次《星際啟示錄》了」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】