29歲周冬雨罕拍半裸照　身材被嘲似男仔　敏感部位驚現神秘白光？

29歲大陸女星周冬雨曾以《七月與安生》與馬思純破天荒同獲金馬獎，近日她為大陸《Elle》雜誌拍攝封面，其中一組照片大膽上半身全裸，甚至沒有用手遮胸，巧妙用光影遮點，尺度相當大膽，卻有網友忍不住虧：「太平了。」、「也就平平無奇吧。」、「身材真的很像小男孩。」



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不過也有粉絲為她平反，周冬雨會拍這樣的照片，就根本不在意會不會被說胸前平坦，且有些衣服就是胸部小穿起來才時尚。周冬雨在訪談中則提到，近來健身有成，練出了「AB線（腹溝）」，並形容這一個月來過得健康、規律又有營養：「每天特別積極向上。」

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