周冬雨新片疑與「劣迹藝人」有關　4部電影臨時撒檔料損失2,500萬

由周冬雨及劉昊然主演的新片《平原上的火焰》原定在12月24日平安夜在中國上映，然而卻突然宣布撤檔，網民猜測撤檔原因或與「劣迹藝人」有關。除了這部備受矚目的電影遭撤檔外，據了解，今個月合共已經有4部電影臨時不能上映，其中包括由古天樂主演的《暗殺風暴》，情況罕見讓人詫異，甚至有業內人士估計宣傳及發行費用，合共損失至少近2,000萬人民幣。
由曾獲金馬獎、金像獎及金雞獎最佳女主角的周冬主，與憑《唐人街探案》系列爆紅的劉昊然，兩人主演的新戲《平原上的火焰》原定在12月24日在中國上映，早前電影的宣傳活動仍然進行中，連楊冪都要搶先入戲院觀看此片，豈料電影上正式上映前4日突然宣布撤檔，有指消息讓圈內不少人大感錯愕。
雖然官方沒有公布撤檔的確實原因，但有中國網民分析指出，撤檔原因或可能涉及「劣跡藝人」。不少網民化身偵探，有有份參演這部新片的王學兵，他曾在2015年3月因涉毒被北京警方抓捕。當時其經理人公司否認，指他只是「配合調查」，最終沒有受到任何行政處罰。雖然事件早已平息，但中國娛樂圈不時爆出「劣跡藝人」，有關當局或嚴格審核每個藝人，故王學兵或牽涉其中也不足為奇。
除了《平原上的火焰》外，今年12月還有多部電影突然撤檔，其中包括由黃曉明監製兼主演的《最後的真相》、古天樂、張智霖及周秀娜主演的《暗殺風暴》及曹炳琨執導的《只要你過得比我好》。有業內人士估計，4部電影撤檔，宣傳及發行費的總損失，或超過2,000萬元人民幣（約2,500萬港元）。
上海電影節開幕星光熠熠 周冬雨露腰造型最搶鏡上海電影節︱周冬雨任金爵獎評委飽受質疑 網友：嚴重拉低含金量金雞獎2020賽果 黃曉明周冬雨封帝后《奪冠》獲最佳故事片《暗殺風暴》古天樂化全面毀容妝 吳鎮宇︰活該，見到都認唔出古天樂《暗殺風暴》演露宿者 毀容爛面跛腳造型極震撼【G風暴】反貪系列終極篇公布新預告 古天樂陷絕望困境傷心落淚