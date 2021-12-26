周冬雨新片疑與「劣迹藝人」有關　4部電影臨時撒檔料損失2,500萬

由周冬雨及劉昊然主演的新片《平原上的火焰》原定在12月24日平安夜在中國上映，然而卻突然宣布撤檔，網民猜測撤檔原因或與「劣迹藝人」有關。除了這部備受矚目的電影遭撤檔外，據了解，今個月合共已經有4部電影臨時不能上映，其中包括由古天樂主演的《暗殺風暴》，情況罕見讓人詫異，甚至有業內人士估計宣傳及發行費用，合共損失至少近2,000萬人民幣。



「三金影后」周冬雨的新片《平原上的火焰》被突然撤檔。（《平原上的火焰》劇照）

由曾獲金馬獎、金像獎及金雞獎最佳女主角的周冬主，與憑《唐人街探案》系列爆紅的劉昊然，兩人主演的新戲《平原上的火焰》原定在12月24日在中國上映，早前電影的宣傳活動仍然進行中，連楊冪都要搶先入戲院觀看此片，豈料電影上正式上映前4日突然宣布撤檔，有指消息讓圈內不少人大感錯愕。

《平原上的火焰》由周冬雨及劉昊然主演，其中前者與呂聿來的掌摑戲成為焦點。（《平原上的火焰》劇照）

雖然官方沒有公布撤檔的確實原因，但有中國網民分析指出，撤檔原因或可能涉及「劣跡藝人」。不少網民化身偵探，有有份參演這部新片的王學兵，他曾在2015年3月因涉毒被北京警方抓捕。當時其經理人公司否認，指他只是「配合調查」，最終沒有受到任何行政處罰。雖然事件早已平息，但中國娛樂圈不時爆出「劣跡藝人」，有關當局或嚴格審核每個藝人，故王學兵或牽涉其中也不足為奇。

古天樂的毀容爛面及撐柺杖的造型成為《暗殺風暴》焦點之一。（《暗殺風暴》劇照）

除了《平原上的火焰》外，今年12月還有多部電影突然撤檔，其中包括由黃曉明監製兼主演的《最後的真相》、古天樂、張智霖及周秀娜主演的《暗殺風暴》及曹炳琨執導的《只要你過得比我好》。有業內人士估計，4部電影撤檔，宣傳及發行費的總損失，或超過2,000萬元人民幣（約2,500萬港元）。