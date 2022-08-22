25歲台女星著Deep V黑絲曬性感遇「時裝車禍」激短小白褲似包尿片

25歲台灣女星李沐在台劇《茁劇場－滴水的推理書屋》中飾演熱血檢察事務官，一心想調查事件真相，卻經常受到現實的限制；而她本人出道後被封為「怪物新人」，對於理想與現實是否感到有落差？她笑說：「我以為會更自由一點。」並舉例，以前覺得像張曼玉、周迅等大明星都看起來很自由、灑脫，但自己成為演員後，便知道這想法太天真。



李沐形容：「我發現我比我自己想像得更在乎別人怎麼看我，於是就不自由了。」她提到之前走金馬紅毯時，選了自己很喜歡的衣服，結果有網路評論說她的造型有如「包尿片」：「我也能理解有人會這樣覺得，但我就是很想試試看這件衣服。」她也自我反省，或許是穿上這衣服後，表現得不夠有自信。但她也愈來愈懂得訓練心法、學習放下，讓自己好過一點，並告訴自己：「別人說的話不代表你。」

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李沐也提到演員職業帶給她的個人成長「每天都在發生」：「對於夢想與現實間（的差距）有一些全新的學習跟體悟，這個工作不是一個人完成的，工作上有很多不可控的事情，要練習跟他人溝通。如果都很理想化，好像也不會有所發展。」認為這幾年最大的學習就是：「不是依照理想狀態去進行，而是應該要學習怎麼自我消化，才能持續下去，不要讓情緒影響工作。」

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《茁劇場－滴水的推理書屋》中李沐和黃河二度合作，上一次合作《誰是被害者》時覺得對方是「大大大前輩」，對於對方說教式的發言只敢點頭稱是、不敢打斷，這次變熟了，她開始敢開對方玩笑，例如之前黃河會笑她被封「怪物新人」：「我都會很害羞、無地自容，不好意思反擊。」現在李沐則會回對方：「怎麼會有金鐘視帝厲害呢？」讓黃河當場語塞。

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