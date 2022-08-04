迪麗熱巴出現「時裝車禍」濕髮及肩竟似落湯雞　不及皺皮黃裙災難

大陸女星迪麗熱巴日前升格VALENTINO美妝亞太區香氛代言人，近期終於登上直播為產品帶貨，不過她卻驚現「時裝車禍」，身穿美國設計師品牌Oscar de la Renta鮮亮黃色禮服，紅唇搭配上濕髪，模樣曝光被網友罵翻，表示造型油膩不能接受。



迪麗熱巴此次選擇Oscar de la Renta 2019春夏系列禮服，品牌堪稱是「晚禮服之王」，奢華設計擄獲許多名人。迪麗熱巴這次穿上鮮明黃色系抓皺裙裝，腰間的緞帶化作裙襬一路延伸，造型感華麗，順勢露出一雙筆直美腿，加上Christian Louboutin黃色高跟鞋呼應。

【圖輯】迪麗熱巴出現「時裝車禍」大陸網民一面倒負評：完全是揚短避長… 點圖放大看出事照片及更多迪麗熱巴靚相👇👇👇

+ 16

不過造型卻被微博網友狠批，因為對比上原圖就能發現，該禮服原是平口裙裝，到了迪麗熱巴身上卻加了掛脖肩帶，而且還與原來有色差，讓微博網民批評迪麗熱巴造型師不用心。就連濕髪也成為另一敗筆，效果遠不如預期，唯有迪麗熱巴高顏值撐場，讓粉絲直呼：「看上去頭髮好油」、「完全是揚短避長」、「肩帶顏色差這麼多是看不到嗎」、「該換造型師了」。

【同場加映】COLLAR出道舞台着GUCCI被指災難 細數圈中19宗「嚴重時裝車禍」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【相關圖輯】COLLAR出道舞台着GUCCI被指災難 細數圈中19宗「嚴重時裝車禍」（01製圖）

+ 14

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】