傳李嘉誠3千億財產重組　梁洛施為李澤楷生3子竟一個仙都分唔到？

前任長和集團創辦人李嘉誠以360億美元身家在今年的《福布斯》2022年香港富豪榜，蟬聯香港首富，而他4年前退休後，常被網友討論財產分配，18日有傳李嘉誠家族財產出現變動，總共3千億港幣資產將會重新分配。梁洛施雖曾與李嘉誠次子李澤楷交往4年，生了3個兒子，但可能與3個兒子皆會分不到一分一毫。



有指李嘉誠將自己的3千億港幣財產分成3部分，分配對象是長子李澤鉅一家人、二兒子李澤楷獨自一人，至於家族信託基金會也拿了一份，然而曾與李澤楷交往、生小孩的梁洛施，因無婚姻事實也就是個外人，然而她生下的3名小孩雖是李嘉誠的孫兒，但有傳她不會分到任何錢。

【相關圖輯】梁洛施於5億豪宅畫畫勁有氣質 曝光屋內旋轉樓梯奢華感十足（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

有網友指出，梁洛施分手後帶走3個小孩，他們都沒與爸爸李澤楷住在一起，如果梁洛施再婚，李嘉誠也不太可能去負擔另一個家庭的開銷，傳言曾指出，李澤楷曾對梁洛施許諾，生一個兒子有1個億，似乎也代表會負擔兒子的生活費，基本上仍是衣食無虞。

梁洛施雖已重返影壇，演出《第一爐香》等電影，不過她對於私生活很是低調，很少曝光3個兒子，也幾乎皆為側拍不露臉，不過梁洛施仍會更新照片，讓喜歡她的網友能時常知道她的近況。而當初，外界認定梁洛施在生完3個小孩後，必定嫁入豪門，梁洛施卻官宣已與李澤楷分手，因此被網友說是「港版灰姑娘」，但梁洛施從未後悔過幫最愛的男人生小孩，如今住在5億豪宅，也過著自己想要的生活。

【同場加映】七位圈中闊太獲老公贈名貴厚禮 林青霞收11億山中堡壘未算最勁？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

下一任007條件出爐：30出頭、超過180 太老太矮都不行

「捍衛戰士2」美票房超越「無限之戰」 幻視嘆狂輸妻子

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】