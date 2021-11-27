第一爐香｜單親媽梁洛施落力湊大三子　「只要你們每天過得安穩」

電影《第一爐香》改編自張愛玲1943年的成名作《沉香屑·第一爐香》，由許鞍華執導，馬思純、俞飛鴻、彭于晏主演，久休復出的梁洛施於戲中飾演彭于晏的妹妹。事實上梁洛施為李澤楷誕下3子後已鮮有在幕前演出，雖然感情方面略有遺憾，但相信現時她會努力在事業上打拼。



有影迷指梁洛施的戲份少，再者她更有能力演好女主葛薇龍一角。（劇照）

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與李澤楷交往轟動全城

梁洛施33歲，育有3子，有指她於2007年11月拍攝《盜墓迷城3》時跟城中富商細仔李澤楷交往，後於2008年3月初戀情曝光，同月梁洛施透過事務律師致函英皇娛樂指無意繼續履行合約，聲稱因當時未成年，梁母代簽的合約不再有效，英皇入稟法院索償並禁制梁洛施與任何人在娛樂圈內合作，後來雙方庭外和解。

梁洛施21歲為李澤楷

為李澤楷誕三子 最終分手

而在2009年，梁洛施在加拿大為男友李澤楷誕下了一子，再於2010年在美國三藩市再為李澤楷誕下雙胞胎男嬰，兩人育有三子，但就一直未有結婚。

直到2011年2月26日，梁洛施發表聲明與李澤楷分手，聲明寫道：「踏入2011年，我本人亦走進人生的一個新階段，我和李澤楷先生分手了。我們曾經擁有一段美好歲月，我們的孩子會共同撫養。他們健康快樂地成長，是我倆的共同目標。藉此聲明，望能結束外界對我們無休止的猜想、臆度。」後來李澤楷都有發表聲明確認分手，並澄清沒有第三者和付過億元分手費的報導。

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梁洛施憑《伊莎貝拉》提名柏林國際電影節、香港電影金像獎最佳女主角。（劇照）

梁洛施出道2年即提名影后

梁洛施當年18梁洛施出歲，出道僅2年即憑《伊莎貝拉》提名柏林國際電影節、香港電影金像獎最佳女主角，獲得大眾的肯定，可見她的演技非一般。有追蹤梁洛施IG就會知道，她雖然不多會更新囝囝的照片，即使分享都會以貼圖遮樣，希望好好保護囝囝。

單親媽媽獨力湊大三子

她當於2019年在個人IG寫下「一瞬間十年過去了，我特別選了這張照片跟大家分享。那時候長治還是幾個月大，婆婆抱他在懷裏，我就在他身旁。那時候的長治長得像我，也像他爸爸。今天他十歲了，想抱他也抱不動了。我媽媽經常開玩笑，很快就十八歲有女朋友不理你了，好好珍惜跟兒子的時間吧！哈哈！這十年的生活並不簡單，感謝媽媽無私奉獻愛。我媽媽是連一句英文都不會，她都肯搬到加拿大幫我照顧孩子。長冶，生日快樂，媽媽只要你每天過得安穩，平安和健康快樂成長，一切就夠了！」

收養流浪貓極富愛心

另外，梁洛施除了愛錫小朋友外，她更十分有愛心，本月初她去行山時，突然遇到一箱流浪貓，她寫下「當那一刻，我望著『毛孩們』眼裡那一片深不見底的湖泊，內心湧起一股柔軟，此刻我讀出『緣分』兩字，我明白緣到了推也推不開。於是毫不猶豫，一路小心翼翼地把牠們捧回了家......生活不一定讓我們每一天都美好，但現在每天都會有一對小美好在等我喲。喵喵喵... Milo 和 Mila 我回來了！」

梁洛施就是一個會好好教導小朋友的媽媽，又有愛心對小動物的女生，經歷過歲月不再似年青時的般輕狂，而且在演技上又有進步，相當令人期待她之後的道路。