33歲梁洛施齊瀏海造型好減齡　少女味十足唔似三子之母

現年33歲的梁洛施(Isabella)自誕下三個囝囝之後,甚少在幕前演出,但亦有不時在社交平台分享日常生活。日前Isabella Post出一張家居照,並寫道:「Wishing you all 2022 filled with much good health, peace, laughter, and love! Lots of love. (祝大家2022年身體健康、平安、充滿快樂和愛!」



梁洛施(Isabella)不時分享生活照。(IG@isabella.leong)

相中的Isabella穿上紅色冷衫,對着鏡頭甜笑,齊瀏海造型十分減齡,不少粉絲都留言送上新年祝福,更大讚Isabella好可愛! Isabella在19歲時與李澤楷交往,並在2009年及2010年相繼誕下三子,但最後兩人在2011年分手收場,Isabella亦淡出娛樂圈。雖然Isabella已經是三子之母,但依然Keep住少女味!