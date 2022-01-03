33歲梁洛施齊瀏海造型好減齡　少女味十足唔似三子之母

現年33歲的梁洛施（Isabella）自誕下三個囝囝之後，甚少在幕前演出，但亦有不時在社交平台分享日常生活。日前Isabella Post出一張家居照，並寫道：「Wishing you all 2022 filled with much good health, peace, laughter, and love! Lots of love. （祝大家2022年身體健康、平安、充滿快樂和愛！」



梁洛施（Isabella）不時分享生活照。（IG@isabella.leong）

相中的Isabella穿上紅色冷衫，對着鏡頭甜笑，齊瀏海造型十分減齡，不少粉絲都留言送上新年祝福，更大讚Isabella好可愛！ Isabella在19歲時與李澤楷交往，並在2009年及2010年相繼誕下三子，但最後兩人在2011年分手收場，Isabella亦淡出娛樂圈。雖然Isabella已經是三子之母，但依然Keep住少女味！