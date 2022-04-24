逃獄兄弟2 · 專訪︱張繼聰指中學似監獄　同吳卓羲扁平足痛住跑山

吳卓羲（Ron）、張繼聰、譚耀文、黃德斌、栢天男（Adam）、張建聲主演的電影《逃獄兄弟2》即將於28日上映，影片於去年尾率先登錄內地視頻平台愛奇藝，連續兩周領跑票房，目前累計分賬票房已破千萬，成績不俗。新一集中，加入了由Ron飾演的反派「賀俊」之餘，還多了不少動作戲與外景，幾位「獄友」全數出逃，令Ron忍不住笑言：「都係因為我！」



《逃獄兄弟2》網播成績不俗。（梁碧玲攝）

吳卓羲做反派獲認可 「演員必須有唔同嘗試」

做慣正派的Ron，今次是戲中最大的「惡人」，囂張傲慢，盛氣凌人。原本監獄的「新人」是被欺凌的對象，但他卻一反常態，一入到監獄便給所有人下馬威，本著「做任何嘢都要我講咗算數」的原則，靠金錢收買人心，為劇情增添新鮮感，觀眾更是呼籲Ron做多些反派角色：「其實我覺得演員係冇乜所謂，即係必須要有唔同嘗試。嗰個角色自我中心好強，我就覺得我做所有嘢用錢去幫我逃獄係啱嘅，咁我又未試過一個人控制晒幾百人嘅監獄，個角色同埋成個故仔好玩。」不過，有網友認為美中不足的是，Ron似乎只停留在「惡」的層面，對於「狠」還欠缺些火候，對此他亦作出解釋：「佢唔係要好乞人憎嗰隻，佢係霸道嗰隻，即係佢令到所有人都好驚佢，總之入到嚟就要我話事，我喺呢幾個月渡過咗我坐監嘅日子就算數，咁佢又唔係陰濕嗰啲，佢直接係我收買你就收買你。」

Ron表示自己有看第一集，覺得幾位主演好有默契，幻想自己加盟會如何：「點知我被人排斥！」。（梁碧玲攝）

張繼聰自覺藝人工作形式多姿多彩 回憶中學男廁竟有監獄味？

現實中，人們活在激烈競爭與壓力之下，有時身理同心理會難免感到壓抑與束縛，令人想「逃離」。阿聰自認做藝人的工作形式其實多姿多彩，笑言身理上有「監獄」的感覺是讀中學的時候：「因為我讀演藝就已經好free，但我都覺得for成長係要有規範。反而唔係驚身理，最驚係心靈，有陣時『監獄』係心靈，譬如唔一定係工作，有一啲嘢綁住你，你走唔甩呢個先大鑊，即係你去到邊都好似係監獄，呢種感覺仲折磨。」阿聰一邊講，一邊回憶道：「我記得做新人歌手時，嗰陣成日都要返去啲中學唱歌，好記得有一次臨出場之前去廁所，咁中學生男廁一定係一陣味咁樣，我唔知我突然間就覺得『嘩，中學，廁所，監獄嘅味道』，嗰一刻突然間諗返起中學對於我來講好有監獄嘅感覺，但讀嗰陣時唔覺，淨係返番去做school tour嘅時候覺得，跟住再望一望個操場，再望一望啲學校排緊隊，其實冇分別。你又唔係好想喺度，又唔知喺度做乜，跟住好似又受幾年咁，嗰刻突然好強嘅感覺。當然唔係話中學真係監獄，我諗唯一最似。」

雖然阿聰現在回憶起中學似是監獄，且作為爸爸的他對兒子的管教向來很free，但慢慢發現其實放養式也不是太好，會導致對壓力的承受力不夠，因此他覺得適應一些適當的規範後再打破會更好。（梁碧玲攝）

栢天男不怕起步遲 吳卓羲拍打戲有妙招

相對於Ron與阿聰，Adam算是一位新人，但他並未覺得自己起步遲：「如果起步早，咁我未必有機會喺呢個situation見到佢哋兩個，所以我覺得係perfect嘅，喺呢刻，呢個年紀，呢個經歷，又咁啱撞到佢哋，我覺得幾好玩嘅，好玩過澳洲。首先廣東話呢樣嘢我放開咗好耐，咁就好似冇咗小小嘅自己，咁返到嚟又可以參與電影，又可以同前輩合作，咁我覺得非常之好玩。特別呢位（指Ron）打人唔痛，鏡頭前面好痛嘅，不過佢好識就人。」Ron直言：「我覺得拍打戲你做到嗰個表情，你做到嗰個動作，你嗰個動態喺度就得。我哋以前喺電視台訓練嘅時候，其實都係要咁樣，當然有啲武術指導，要我哋打落啲武師度，咁都係人嚟嘅，你一巴打落去，塊面紅晒佢都話唔痛，佢要食飯㗎嘛，咁我覺得我哋做演員嘅，無論打人又好，唔需要真係要touch到，少少可以，俾佢感覺到到嗰個位，自己做嗰個反應表情，我覺得已經足夠。」

第二集的動作場面比起第一集更加豐富，尤其是Ron三天兩頭惹事，打起人來毫不手軟。阿聰說：「睇卓羲表演，因為卓羲電視台幾十年訓練，尤其是佢以前嗰啲古裝，佢哋記招所有嘢，其實呢個係功底嚟嘅，所以主要畀佢一個打我哋四個，我哋呢啲到時到候埋去踢下腳，咁變咗就好快完成。」（梁碧玲攝）

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監獄膠拖鞋臭味難頂 張繼聰吳卓羲因扁平足受苦

對於連續穿了幾集監獄戲服，三位主演雖沒有抗拒，不過因為反季節就略感辛苦，最凍的時候着短袖，最熱的時候着棉服，好處就是換衫很方便，而感受最深的，要數「膠拖鞋」阿聰講道：「我覺得今次個膠拖鞋進步咗，上次拍嘅時候係勁污糟嘅，同埋佢哋換咗嗰個質料，因為上次着呢，嗰啲膠係好曳，又污糟，咁你又會出汗，又唔洗呢，啲膠又加埋啲汗，（啲味）湧上嚟，直情你自己都覺得『嘩……』咁今次千叮萬囑你記得要keep住洗，同埋着嗰啲鞋又要跑又盛……」他更笑言，自己同Ron都是扁平足，跑山路又痛又累，因此受了不少苦。

Ron與阿聰因為扁平足跑山路相當辛苦。（梁碧玲攝）

三人透過拍劇訓練有素 吳卓羲試過12個鐘拍三十場戲

其實三位都輾轉電視劇與電影之間，提及兩者的不同，Ron同阿聰都自認在電視台學到很多，譬如訓練看劇本，對鏡頭的敏感度，拍攝的shot會否連貫等，Ron自信地表示：「我就學到基本上唔係好睇劇本，我知我拍邊一場我大概有一個concept喺度，咁第日去到先背，一個最好嘅訓練嚟嘅。我試過喺國內一日拍過三十場，十二個鐘。」而對於中文不太好的Adam來說，拍劇令語言快速進步：「電影就係100頁，你當一個劇本，拍電視劇嘅時候，每集都係100頁。高峰嘅時候一日拍廿幾場。」

Ron試過12個鐘拍三十場戲。（梁碧玲攝）

大家合作得如此默契，阿聰透露，原來第二集同第三集是一起拍攝，他坦言：「嗰個感覺好似成個暑假大家都朝見口晚見面咁，呢個班底大家都熟，咁變咗拍嘅時候演員個默契可以融入喺個戲入面，大家都會盡量喺臨拍嘅時候再度得啲嘢精準啲，希望個效果好啲，呢樣嘢係好有養分嘅創作。如果唔係大家唔熟，又唔傾又唔盛，咁就唔係幾好，但今次大家都好開心。」

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張繼聰

髮型：jobbylee@gmail.com

化妝：LevinaBo

吳卓羲

Make Up : Marsha Ma

Hair Stylist : Ian Wong@ii salon

栢天男

Hair : Kenki @ w workshop

Makeup : Jennifer @Annie G.

Outfit :@apc_paris @ithk