鄭爽被封殺年半星味漸褪　獲唯一圈中人送生日祝福：真的很感激

內地女星鄭爽2021年1月起因捲入代孕、陰陽合同等風波，遭到官方封殺，演藝事業被迫中止。雖然已沒有任何公開活動，但鄭爽依然有不少粉絲，8月22日是她31歲生日，粉絲還特別為她準備生日會。



鄭爽近照。（Instagram@zhengshuangnew）

鄭爽在IG寫到：「I really appreciate all your effort.（我真的很感謝你們所有人的努力。） 感謝你們為我過生日，謝謝你們從未相信那些流言蜚語。也感謝陳嘉上導演對我的祝福。哈哈只能通過微博這種遙遠的方式啦，不過真的很感激，在所有的人都誤會我的情況下，依然祝福我的生日，淚目。」並附上生日會照片，場地以黑、白、金色氣球裝飾，檯面擺有彩燈及蛋糕，場內還有一個大型的LED屏幕，看得出粉絲們相當有心。而鄭爽還附上和媽媽的合照，相中的她依然留著齊劉海，皮膚白皙光滑，褪去了些星味，但狀態不錯。

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其實早年去年鄭爽被封殺後，陳嘉上也曾發文鼓勵，兩人於2011年合作，鄧超、孫儷、鄭爽等主演了他執導的電影《畫壁》，而陳嘉上21日在微博發文：「我的小仙女，又到了你生日的日子了。不知你近況，但每年的祝福還是不能缺。願你一切安好，前路敞亮。生日快樂。」正所謂「錦上添花者多，雪中送炭者少」，鄭爽被列為劣跡藝人，圈中人更是避而遠之，能得到陳嘉上的公開祝福，也難怪她如此感動。