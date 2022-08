鄭爽被封殺年半星味漸褪　獲唯一圈中人送生日祝福：真的很感激

內地女星鄭爽2021年1月起因捲入代孕、陰陽合同等風波,遭到官方封殺,演藝事業被迫中止。雖然已沒有任何公開活動,但鄭爽依然有不少粉絲,8月22日是她31歲生日,粉絲還特別為她準備生日會。



鄭爽近照。(Instagram@zhengshuangnew)

鄭爽在IG寫到:「I really appreciate all your effort.(我真的很感謝你們所有人的努力。) 感謝你們為我過生日,謝謝你們從未相信那些流言蜚語。也感謝陳嘉上導演對我的祝福。哈哈只能通過微博這種遙遠的方式啦,不過真的很感激,在所有的人都誤會我的情況下,依然祝福我的生日,淚目。」並附上生日會照片,場地以黑、白、金色氣球裝飾,檯面擺有彩燈及蛋糕,場內還有一個大型的LED屏幕,看得出粉絲們相當有心。而鄭爽還附上和媽媽的合照,相中的她依然留著齊劉海,皮膚白皙光滑,褪去了些星味,但狀態不錯。

其實早年去年鄭爽被封殺後,陳嘉上也曾發文鼓勵,兩人於2011年合作,鄧超、孫儷、鄭爽等主演了他執導的電影《畫壁》,而陳嘉上21日在微博發文:「我的小仙女,又到了你生日的日子了。不知你近況,但每年的祝福還是不能缺。願你一切安好,前路敞亮。生日快樂。」正所謂「錦上添花者多,雪中送炭者少」,鄭爽被列為劣跡藝人,圈中人更是避而遠之,能得到陳嘉上的公開祝福,也難怪她如此感動。