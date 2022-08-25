艾成原定9月赴大馬結婚　太太追思會上淚訴：當今天跟你辦婚禮…

艾成8月17號上午10時左右爆出在新北市蘆洲捷運站3號出口墮樓身亡的噩耗，震驚各界，而他的追思音樂會《超乎想像 艾成了》在24號下午1時30分於台北市第一殯儀館「景行廳」舉行，而艾成的遺孀王瞳和父母、大姐都來到了現場。



對此，全場哭得泣不成聲的王瞳上台發表追思艾成的心聲時，一上台就又忍不住淚水：「我答應成成不要哭的，因為我一哭他就會很慌張……」

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在好不容易稍作平復後，王瞳再度舉起咪高峰，訴說對艾成的思念與愛意：「親愛的老公，我好想你。」她透露原本夫妻倆要在9月3號飛回馬來西亞，並在9月10號舉辦婚禮，而她身上的白色連身裙，也是艾成為了在馬來西亞度蜜月而送給王瞳的禮物：「我就當作今天也是在跟你辦婚禮哦！」

王瞳接著淚訴艾成生前告訴過她的心願，夫妻倆原本打算在教會附近買個房子、生下愛的結晶，沒想到如今一切都已成追憶，而王瞳這些天也不敢打開手機或任何社群平台，甚至不敢聽見艾成的歌聲：「我不知道該怎麼辦，我只想去找你。」這些日子來王瞳日夜流淚，只是在冥冥中她也仿佛聽見艾成的撫慰，提醒王瞳切勿做傻事：「以為是去找你，其實那才是永別。」

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艾成和王瞳愛情長跑10年，兩人因代班主持台灣綜藝節目《新兵進行曲》而相戀，並在2020年7月28號登記結婚，和毛小孩哈嚕過著一家三口的生活，而在追思音樂會上，王瞳強忍淚水替艾成舉辦演唱會，感謝教會弟兄姊妹、圈中藝人好友張芸京與潘奕如不眠不休為追思演唱會所做的一切。當艾成用動人歌聲唱出最後留給王瞳的創作歌曲《我在這裡》，王瞳也坐上琴台伴奏，最後一次的琴瑟和鳴，畫面既悲傷又幸福。

不料，表演結束後，主持人潘奕如還為王瞳送上一項驚喜，只因王瞳得知艾成離世的噩耗後，驚覺夫妻倆交往多年，即使準備9月初返回馬來西亞舉辦婚禮，但都還沒拍攝婚紗照，而王瞳、艾成家人也私下聯繫馬來西亞知名插畫家，替夫妻倆送上插畫版的婚紗照，也讓王瞳忍了許久的淚水不禁潰提。

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