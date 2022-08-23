小S曾呻無性生活　老公如今被踢爆興奮攬女　葛斯齊公開夜蒲證據

台灣資深娛記葛斯齊因為爆出汪小菲在婚內出軌的照片，而引爆話題，日前他開直播再爆出小S的老公許雅鈞在夜店被美女圍繞，玩得不亦樂乎的照片。



【圖輯】葛斯齊公開多張小S老公攬女照！（點圖放大看許雅鈞夜蒲照及葛斯齊曾公開的「汪小菲出軌鐵證」👇👇👇

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葛斯齊在直播中拿出多張照片，是許雅鈞在夜店飲酒作樂，身邊圍繞著美女，而他對著一位身穿白色洋裝、微露酥胸的女生又是搭肩又是摟腰的，兩人看起來相談甚歡，而葛斯齊也透露從照片上看來，許雅鈞沒有做出太踰矩的行為，看起來像是酒喝多了，心情比較嗨。

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