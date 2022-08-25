王嘉爾獲邀加入世界頂級舞團Kinjaz　任CEO宣布加成員5倍人工？

韓國男團GOT7成員王嘉爾（Jackson）近兩年事業飛升，除了參加不少綜藝節目之外，在音樂、舞蹈方面發展不俗，繼2020年簽約著名音樂廠牌88rising之後，今年作為首位登上Coachella的中國人，拍攝Billboard入駐中國後的首個封面等，日前又宣布加入世界頂級舞團Kinjaz。



Billboard中國首封。（微博@Billboard_official）

24日，Jackson與Kinjaz在IG曬出短片，舞團創始人之一的Anthony Lee對Jackson說：「我們想正式邀請你加入並成為Kinjaz的一員。」他聽到後激動地回應：「不是吧！」而旁邊的成員都為他歡呼。其後Jackson打趣道：「作為藝人團隊嗎？」Anthony Lee慷慨地表示：「你想做什麼都行。」Jackson繼續講笑指：「CEO，CEO，Kinjaz的CEO，每人加5倍人工！」全場成員再次歡迎他加入，並對他表達愛意。

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Kinjaz由Mike Song和Anthony Lee於2010年創立，曾獲得全美街舞大賽（ABCD: America's best dance crew）第八季亞軍，目前有逾30位成員，每一位都是國際級舞者，實力不俗，且舞蹈視頻點擊率頗高，在海內外都有很高的人氣。而本身Jackson也與Kinjaz合作多年，舞蹈風格相近，因此不少網友都認為今次可謂是強強聯手：「這會是一場win-win」、「氛圍太好了，大家對嘉嘉太寵溺了」、「嘉嘉真的好厲害」等。

大合照。（instagram@ _anthonylee_）