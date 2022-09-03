林青霞情史曲折離奇　懶理秦漢已婚做小三　看破紅塵悟出愛情真諦

被視為華語影壇最美麗的傳奇女星林青霞，因為亮眼的外型，19歲那出演瓊瑤同名小說《窗外》出道，也成為「瓊瑤系列」掌中明星！



林青霞和秦漢、秦祥林無疾而終的戀情，到遇上攜手一生的香港富商邢李㷧，曾在愛情上摔跤過的林青霞，過去也曾說過不少愛情經典語錄，現在一起來看看吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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我不追求轟轟烈烈的愛情。這年頭找一個很愛自己的人實在是太困難了，一生有一次已經很足夠。



林青霞和雙秦之間感情糾葛，即使事隔多年，在談到她的情史時，還是會被拿出來討論一番，曾不顧秦漢的已婚身分成為小三，後來與秦祥林在美國訂婚，但在知道秦漢恢復單身後，竟然又戲劇性復合，比戲劇還要更戲劇的感情，直到後來嫁給香港富商邢李㷧，才真的結束那段情牽20年卻有緣無份的虐戀。難怪，後來的她，才會說出，不追求轟轟烈烈了，體驗過就好，要能遇到一個很愛自己的人不容易，遇到了，就請好好珍惜。

在情路上我也有過刻骨銘心的苦，今天看來，都成了如煙的往事，何須在意?你年輕，你愛過，這不是人生必經的過程嗎?



每段感情都會成為外界關注的焦點，有好也有壞，林青霞事後回憶起自己的感情，當時的刻苦銘心，想起來也都成了往事，把這些經歷想成人生必經之路，沒有走不過去的情關，年輕的時候，難免會為愛沖昏頭，如果有不小心做錯的地方，別再犯就好。

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要幸福便是心態與行為都表裡合一。如果我嫁一個自己也不想嫁的人，一定會被人發現。我不是一個太懂得掩蔽自己感受的人。



不要為了結婚而結婚，也不要因為妥協就去結婚，這樣的婚姻，也不會得到你理想中的幸福快樂，林青霞認為，所謂的幸福，是你的心態和行為都是一致的，與其勉強自己，然後對外演戲，假裝你們是神仙眷侶，活在別人的嘴裡，這樣的婚姻太沉重了，她演不來。

不喜歡我的人，喜歡拿我和別人做比較的人都見鬼去吧，愛自己沒原因，沒道理。



你喜歡的對象對你沒感覺？或是生活上遇到看你不順眼的人？曾經背負過小三污名的林青霞會告訴你，忽略他們吧！專心過好生活、經營人生，別再去在乎他們的想法、想著要去討好那些人，請你好好愛自己，寵愛自己，這才是最重要的，喜歡你的人，就會待在你身邊了，適合你的人，也會排除萬難地來與你相會。

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感情的事，本來就不可預測。因為這不是一種計畫，要按照計畫去做。所以感情要發展到雙方認為該結婚的時候，就是結婚最好時機。



感情這件事情，本來就不會照著你設想的人生劇本走，惦記自己幾歲要結婚、幾歲要生子，或是見到周遭朋友都結婚，搞得你對感情的看法，從原本的相愛再結婚，變成可以結婚就結婚，拜託！別再被數字、同儕綁架了，林青霞一直到40歲才結婚，沒有最適合結婚的年紀，結婚，是感情發展到最適合的階段時，兩人便能繼續攜手走下去。

面對它、接受它、處理它、放下它。



林青霞也曾在訪問中表示，當你遇見一些不如意事時，最好的方法就是面對它、然後去接受那既成的事實、好好地處理它，處理完後，不要讓它佔據你的心，必須放下。一時的感情失敗，真的沒有關係，現在單身也不用慌張，把它想成是個自我升級的過程，最適合你的，會來的。

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