67歲林青霞逾11億豪宅大火　意外揭減12KG方法坦然接受老去事實

平日鮮有公開露面的林青霞，其位於飛鵝山安達臣道9號至11號的獨立屋於今晨（８日）起火，事件無人受傷，但就將林青霞這座佔地5萬多平方呎的豪宅意外曝光。豪宅在2014年由丈夫邢李㷧，贈予林青霞作60歲生日禮物及二人結婚20周年禮物。是次意外不但令外界驚訝林青霞的財力，更令人對她多年不變的外貌感到讚嘆，有網民甚至曾直言：「林青霞就是人間東方不敗」！



林青霞外貌多年不變。（林青霞@微博）

是次起火的豪宅由數間獨立屋組成及相連，佔地5萬多平方呎，屋頂設有網球場、恆溫泳池、影院、畫室、健身房、舞蹈室等，花園更佔地3萬多呎。曾有傳媒報道上述建築物耗資億元建造，外圍設有高牆及大閘、多塊防彈玻璃、鐵絲網、閉路電視、感應器及警報器等，被譽為「超級堡壘」。據知林青霞一家本居附近的飛鵝山道8號，但由於鄰居曾於2012年時遇竊，於是邢李㷧拆逾一億購入安達臣道9號地皮並耗資億元建造「堡壘」，以讓家人安心居住。

林青霞保養心得｜半年減12公斤

自下嫁邢李㷧後，林青霞就淡出娛樂圈，專心相夫教女。優越的生活加上愛吃宵夜美食，令林青霞曾一度發福到68公斤。雖然她以鬆身裙遮掩，為了健康及在女兒鼓勵下，林青霞決心減重。最後透過控制飲食及運動，堅持不吃宵夜、甜食、零食，以及每日運動1小時，最終在2個月內減去9公斤，6個月後更瘦到只有56公斤。林青霞坦言成功減肥令她很有成就感，天天運動也讓她整個人從內而外更有神彩。

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林青霞保養心得｜每天運動1小時

豪宅內設有不少運動設施，相信都是為配合女主人喜愛做運動的習慣。林青霞現時每周會打2次羽毛球、1次普拉提、1次到山頂走2圈約1.5小時，保持每天運動1小時的習慣。不過林青霞最熱愛的運動是打乒乓球，打乒乓球不但能鍛煉腦部，還能促進血液循環，讓肌膚變得吹彈可破。對於外表，林青霞的態度展現隨遇而安的美麗淡然，從不刻意追求，亦無須執著。

練習左手打乒乓球。（微博@林青霞）

林青霞保養心得｜接受變老事實

不少女士都會擔心衰老的一日，但林青霞卻越活越自在。面對「老去」她欣然接受，崇尚自然美的她堅持不靠醫美讓青春常駐，追求自然地老去。由出道至今，林青霞「不食人間煙火」的美貌也曾陷入整容疑雲之中，她很早便澄清過：「我發誓，從頭到腳，沒有一個地方有整容，不過個個都說我是整容。」

從林青霞始至終都秉持追求自然的初心，她笑稱自己的凍齡秘訣就是「沒什麼秘訣」，她表示自己不吃維他命、不吃保健品、不敷臉，更坦率地說：「老不老、美不美麗，我完全不在乎。」相比美貌，林青霞更重視「內在美」，讀書寫作成為慰藉心靈的良藥。