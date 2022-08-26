披荊斬棘2 | 吳建豪與林峯組新隊　《流星花園》前曾一年搬7次屋

內地綜藝節目《披荊斬棘2》進行首次公演分組，吳建豪（Vanness）繼續擔任隊長，與林峯、蔡珩、方逸倫組成新的唱跳組，表演歌曲《Legends Never Die》，但無論唱抑或跳都很有難度，三位組員未開始已經有些信心不足。



林峯直言想同Vanness一組。（視頻截圖）

不過，身為隊長的Vanness非常樂觀，善於發現隊友的長處，分配各自的音調，一直鼓勵大家，林峯也直言：「我就很想跟他學習太多東西。」對於自己的成長環境，Vanness表示家人是給自己最大鼓勵的人：「我記得還沒接到《流星花園》的時候，我那第一年搬了七次（家），睡沙發、睡辦公室的桌上都有。有一次我媽媽也剛回來，我記得我們就兩個人手牽手走在路上，然後她說，弟弟你要加油，媽媽也會一起跟你加油，她說你一定可以的，她對我有信心，那我也要對我自己有信心，我對我自己有信心的時候，我就會更有意志力去把事情做好。三個月之後，就接了《流星花園》。」他續指道：「我一開始也不是說很會跳舞，很會唱歌，但是我是不斷地在挑戰自己，也一直在鼓勵自己，我已經知道鼓勵是有多麼重要，所以我覺得鼓勵是一件很好的事情。」

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除了心態積極之外，其實Vanness入行20多年來，一直保持fit爆身型，在第一集自我介紹時，他就透露自己是一個完美主義者，更公開自己多年來keep fit的餐單：「水煮蛋、燙西蘭花、燙雞胸肉，配著一個醬油跟生辣椒，然後就變成這樣！」更指著下頜線說：「你以為這個角度是自然的這樣出來嗎？No！」看似雲淡風輕，實際都是多年自律的結果。