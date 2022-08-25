東張西望｜騙徒Henry呃阿婆百萬鉅款　見主持表身份即拔足狂奔

無綫（TVB）節目《東張西望》今晚（25日）一集延續昨晚的「倫敦金騙案」，一名年約80歲的李婆婆先後被兩名倫敦金騙徒騙取接近600萬。節目講述李婆婆隨舊同事Amy向投資公司卓先生購買倫敦金，一年多投資300多萬後發現不妥，於是報警求助。不過，因警方調查無果，李婆婆又未能取回款項，只好再次把100百萬元拱手奉上，希望可以贖回所有款項。在這個時候，一位卓先生的前下線Henry找上了李婆婆，對李婆婆的情況表示同情，再加上Henry指自己有方法可以幫助李婆婆拿回在卓先生那裡的款項，需要李婆婆在Henry公司開戶存款，於是李婆婆再度被騙。李婆婆因為家財已經卓先生騙去，連物業都已經抵押了，所以李婆婆找到多年未聯絡的地產經紀陳先生借錢，最後陳先生認為不妥，於是向《東張西望》揭發此事。

李婆婆接受《東張西望》訪問 (節目截圖)

《東張西望》假扮肯借錢給李婆婆的朋友陳小姐，陪同李婆婆一同前往Henry位於九龍灣的辦公室，揭開Henry真面目。到達Henry辦公室後，Henry向李婆婆指只需即時多存20萬在戶口內，便可以達到最低保證金，待金價一升便可以拿回之前在卓先生那裡投資的錢。在Henry的辦公室內，他只是不停的向李婆婆說服存款，愈遲存款便會拿不到之前的款項，李婆婆問Henry：「如果8月尾之前交就唔會蝕，係唔係咁解？」而Henry就繼續說服李婆婆：「你無可能到價先去入保證金架嘛。」整個過程中，Henry都沒有向李婆婆解釋整個倫敦金的運作。

《東張西望》假扮肯借錢給李婆婆的朋友陳小姐，陪同李婆婆一同前往Henry位於九龍灣的辦公室 (節目截圖)

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《東張西望》翻查李婆婆在Henry公司的倫敦金帳戶，看到該公司幫李婆婆做了不少交易，而所有的交易都是「蝕」的，還發現她的戶口保證金嚴重不足，Henry指因為公司要收倉租及利息，所以保證金會一天比一天少。而專家李兆波指這些中介人均沒有牌照，就算有牌照也只是類同分析員，最終決定權在投資者手，所以不應單方面道聽塗說。

《東張西望》翻查李婆婆在Henry公司的倫敦金帳戶 (節目截圖)

《東張西望》後藉詞與李婆婆離開，看到Henry離開公司即向他表明身份，向Henry追問有關於「操盤」的事宜，而Henry則慌張表示：「咩？我唔明！」然後就拔腿狂奔，消失於眼前。《東張西望》再到卓先生的投資公司，但該公司已經人去樓空，附近辦公室職員路過則向《東張西望》主持表示：「呢間公司專呃人！之前好多阿婆成日走過嚟，警察都嚟過好多次！」而該公司門口則貼出因疫情問題而安排在家工作，但沒有留下任何聯絡方式。至於李婆婆的舊同事Amy，《東張西望》主持亦有嘗試聯絡，Amy說：「佢話我成日都無還錢，我解釋過好多次，我一陣打畀你，我而家唔得閒，轉頭打返呢個號碼畀你，夜晚搵個時間答你好唔好？」之後主持再撥這個號碼，已經沒人再接，像是人間蒸發一樣。

《東張西望》後藉詞與李婆婆離開，看到Henry離開公司即向他表明身份 (節目截圖)