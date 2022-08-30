60歲劉德華睇落終於老了？拍抖音片步履蹣跚　化妝仍難掩歲月痕跡

現年60歲的劉德華，不但在個人演藝事業經營的有聲有色，私下自律且親民的形象也備受粉絲推崇，近日劉德華在個人抖音上發布影片，分享自己拍攝工作的最後一天，但劉德華的體態與樣貌卻引起網友們擔憂。



影片中，劉德華穿著黑色上衣與牛仔短褲，搭車前往劇組，下車時俏皮的對著鏡頭比出「YA」的手勢，但似乎是休息不足，讓他面露疲態，眼神看起來有些睡眼惺忪。但看見漂亮的日落仍然拿起手機捕捉美景，展現天王私下的生活日常。

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接著劉德華前往梳化間，他緊閉著雙眼，臉色微蒼白，但眼睛然炯炯有神，化妝師正在認真地修補男神臉上歲月的痕跡，接著劉德華對著鏡頭一揮，換上戲服前往拍戲的地方。之後結束拍攝，劉德華步出休息室，可以看見劉德華的走路姿態不像過去那樣精神抖擻，反倒有點步履蹣跚，甚至還有些駝背。

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而影片曝光後，不少粉絲在留言處敲碗新作《潛行》的上映，作為一代人的回憶，劉德華的演藝事業橫跨了41年，即使一直以來都有自己的一套養身秘訣，但仍無法擺脫歲月的摧殘。劉德華目前正在拍攝的作品還有自己擔任監製，並與金馬影帝張涵予合作的《莫斯科行動》，以及正在籌備的《拆彈專家3》。

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