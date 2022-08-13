林熙蕾復出影壇同劉德華拍新戲　46歲靚樣極凍齡　力保女神地位

久未露面的46歲「性感女神」林熙蕾，10號在台灣出席時尚活動，不藏私分享私下率性穿搭秘訣，還爆料兩個女兒對自己的穿搭很有意見，只要有裸露的地方就會一直幫她遮住，結婚後很少推出作品的她，也開心分享與劉德華的全新計劃。



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林熙蕾今接受台灣媒體《TVBS新聞網》專訪，談起私下最愛的搭配，心虛說：「我常常看別人穿每日穿搭，我真的不行，因為幾乎都是白色T恤配牛仔褲，不然就是黑色T恤配牛仔褲，搭配拖鞋或是球鞋，就是很簡單！」偶爾穿上高跟鞋或是露肩、斜肩上衣，老公就會忍不住發出驚呼，覺得林熙蕾那天特別漂亮。

林熙蕾和老公楊晨結婚11年、育有兩個寶貝女兒，至於私下會跟女兒聊穿搭嗎？林熙蕾笑說：「她們會幫我選衣服，但我不能幫她們選衣服。」因為女兒們現階段只想穿T恤跟短褲，連牛仔褲也不喜歡穿，接著忍不住抱怨：「但是她們對我的衣服有很多意見，如果露肚子她們會把我拉下來，不讓我穿！或者有露肩膀，她也不會讓我穿，我先生都不會管！」

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兩個寶貝女兒先前在舒淇的慶生派對露臉，超高顏值引發外界熱議，被問到女兒是否有意往演藝圈發展？她透露：「目前來說其實我的小孩沒有這個打算，那我也不希望她們以後走這個行業，但是如果她們真的要的話，作為父母親來說，我們只好支持！」

婚後專注在家庭生活的林熙蕾也帶來好消息，終於將推出新作：「之前剛跟劉德華拍一部戲，然後下個月還要會去補戲，之後會上映，就是慢慢現在有時間，就可以出來。」據悉該部作品就是今年初開鏡的電影《紅毯先生》。

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