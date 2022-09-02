Michael Jackson能活到50歲已是奇蹟？紀錄片揭一代天王真正死因

時間回到2009年的6月25日，全球公認的「流行天王」（King of Pop）米高積遜（Michael Jackson／台譯麥可傑克森）傳出因用藥過量導致昏迷致死的消息，震驚世界；其生前的最後一位私人醫生也因此被推上風口浪尖，甚至被依過失殺人罪起訴判刑。



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綜合外媒報導，知名八卦媒體《TMZ》在製作的最新紀錄片《TMZ調查：真正殺死米高積遜的人是誰》（TMZ Investigates: Who Really Killed Michael Jackson）中帶所有人回到十多年前，揭開米高積遜的死因，也讓眾人得知其實他「沒有提前離世已經是奇蹟」。

紀錄片中洛杉磯警局探員馬汀尼茲（Orlando Martinez）接受專訪指出，當初被認為該為米高積遜的死負責而入獄的心臟病專家康拉德莫瑞博士（ConradMurray）不應該被當作唯一罪人，因為米高積遜體內的藥物殘留並非一朝一夕所致。

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原來作為流行天王的米高積遜時常無所不用其極的取得不同藥物，就算醫生拒絕開藥、米高積遜也會設法從其他管道取得藥物，長久下來才導致米高積遜體內累積過量藥物，而莫瑞博士所注射的強力麻醉劑只是最後一根稻草。

馬汀尼茲探員表示，米高積遜能活到50歲的年紀已經是一個奇蹟，他的死因確實是用藥過量，但若真要究責「很多人都應該為此承擔」，但當時許多醫學權威卻只因為不想捲入糾紛選擇閉口不言，這才導致莫瑞博士為此坐了兩年監。

「他的死是不可避免的」，馬汀尼茲探員如此說道。同時紀錄片的製作人拉文（Harvey Levin）也坦言，真正殺死米高積遜的除了長期給予他不同藥物的各個醫學界人物，選擇自己沉淪在藥物成癮中的米高積遜，也是將自己推進深淵的人物之一。

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