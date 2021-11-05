邊度都有陰謀｜MJ曾是光明會成員？ 專輯封面藏大量神秘訊息

陰謀論經常在歷史上出現，有人覺得荒謬，但有人深信不疑。一直有流傳光明會（Illuminati）操控流行文化，透過打造天王巨星的歌曲、MV，甚至舞步來進行洗腦。而在無綫J2台播出的新節目《邊度都有陰謀》就談及到有關光明會，跟已故流行天王米高積遜（Michael Jackson）跟光明會的種種陰謀論。

節目由「陰謀情人」鄭子誠和陸永主持，並邀請到陰謀論研究者Adam一起探討世界上的各種陰謀論。 相信不少人都聽過光明會，卻不太熟悉背後的運作及陰謀論。這個神秘組織由權力菁英階級組成，不斷吸納有才幹及權力的成員來幕後操控世界。最終目的就是建立威權主義的世界政府，開創「新世界秩序」（New World Order）。

在於音樂陰謀論，Adam表示音樂是每個人都會接觸到的媒介，而某些歌手在短時間內由寂寂無名搖身一變成樂壇天王天后，這是光明會利用媒體操縱音樂來達成洗腦效果。那是否爆紅就是有陰謀？當然不是每個歌手爆紅背後暗藏陰謀，但透過某些歌手的音樂、歌詞、MV、舞步等，會發現有很多不正常的隱性訊息。以Michael Jackson為例，他先跟兄弟們組成The Jackson 5，其後MJ在1982年推出大碟《Thriller》而全球爆紅，而一切跟MJ的監製Quincy Jones是出名的光明會成員有關。

光明會於1776年5月由Adam Weishaupt創立，有指光明會與撒旦教掛鉤，如果要成名便要出賣靈魂。有指MJ爆紅後想脫離光明會，但不知道離開會有後果，所以透過《Dangerous》這張專輯的歌曲和封面來暗示自己正陷入險境。如果大家仔細看這個專輯封面，出現了Adam Weishaupt的頭像，右邊亦出現了光明會標誌「全視之眼」。封面的頂部，在MJ名字上面出現了一隻猴子，而猴子在光明會的隱喻代表被操控的奴隸及傀儡，名字中間的仙女下方，暗藏了惡魔的面孔，而整個封面中透過動物都能看到有多個象徵惡魔的標誌，包括：彎曲的羊角、象徵惡魔的牛角、蒼蠅和蛤蟆。

MJ於1991年推出專輯《Dangerous》，封面暗藏大量有關光明會的神秘訊息。（專輯封面）

值得留意的是，眼罩則代表自己只看到眼前的東西，一切都看不清，同時被封了口。在中間的地球竟然是倒轉的，暗示光明會搞亂了全球生態環境，並對應了左邊手掌印著正確方向的地圖。而收錄在該專輯中的《Heal The World》就是全球著名的環保歌曲，MJ在早年已意識到工業發展帶來的環境污染問題，並透過歌曲及專輯封面來提醒人類要注意這個危機。另外，右下角的黑人小孩正正就是小時候的MJ，跟做下角的猴子做對比。跟剛才提及過的猴子傀儡，這就是自嘲為戴上王冠的「King of Pop」。