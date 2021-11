邊度都有陰謀｜MJ仍然在生？《This Is It》倒轉播暗藏極心寒訊息

在陰謀論的世界中,經常提及到光明會。有傳這個神秘組織數百年來,一直擴大勢力,至今變得無孔不入,甚至已經掌控了世界政治、軍事、經濟,同時主宰很多歷史事件的發生。人類的思想行為已經不知不覺見被光明會操控,最終為了實現「新世界秩序」(New World Order)。由鄭子誠、陸永及陰謀論研究者Adam主持的節目《邊度都有陰謀》,繼續探討一代流行天王米高積遜(Michael Jackson)與光明會的各種陰謀論。



神秘組織一向喜歡利用精英和名人來影響大眾,音樂、電影淪為洗腦工具,所以很多巨星都跟光明會扯上關係,出賣靈魂換取名利。被指生前是光明會成員的MJ,曾多次透過音樂及專輯封面來揭示自己活在陰謀和恐懼之中,有人推論他不甘繼續成為扯線公仔,極力擺脫光明會,可惜反抗需要付出沉重代價。

MJ於2009年6月25日被發現在美國寓所猝逝,死因一直有不少說法,當中包括因壓力太大而濫藥所致等。MJ的死來得突然,有大量陰謀論者認為一切都跟光明會有關,亦有人指MJ仍然在生,故意製造假死來隱姓埋名。

MJ於1991年推出專輯《Dangerous》,封面暗藏大量有關光明會的神秘訊息。(專輯封面)

MJ離世5大疑點

有數個特別的說法,首先有陰謀論者聽返報警電話錄音,有一名男子打去911報案,但報案時沒有說肇事者的名字,只說有名男子有生命危險,警方接報到場去到MJ的住所。其後MJ離世的時候,家中的CCTV及病歷全部離奇消失。最吊詭的是,葬禮上沒有瞻仰遺容的儀式。至於為MJ過量注射過多劑量藥物的醫生Conrad Murray,被指是有錢使得鬼推磨才做出這件事。

邊度都有陰謀|MJ曾是光明會成員? 專輯封面藏大量神秘訊息

《This Is It》倒轉播隱藏極心寒訊息

繼探討MJ於1991年推出專輯《Dangerous》,封面暗藏大量有關光明會的神秘訊息後,MJ在歌曲中都暗藏了不少驚人訊息。收錄在MJ離世後,於2009年10月26日推出的最後一張專輯《This Is It》中的同名歌曲,如果將這首歌倒轉播放的話,歌詞驚現「誰在笑?我聽到的(Who's laughing I hear you all)」、「I'm not dead(我沒有死)」、「想念我嗎?(Miss me?)」、「I'm alive(我仍在生)」、「他們想去相信(They wanna believe)」對於倒轉播放都能夠拼到完整詞語和句子,有大量網民感到極為驚訝,更認為這是MJ向歌迷傳達的最後訊息,不過有半信半疑的網民就表示這歌訊息極為心寒。

如果將《This Is It》倒轉播放的話,歌詞驚現「I'm not dead(我沒有死)」、「I'm alive(我仍在生)」等驚人訊息。(網上圖片)

MJ仍在生3大證據?

另外,MJ女兒Paris Jackson於2016年在Instagram上載了一張在車中自拍的照片。眼利的網民發現後座坐著一名戴著帽子的長髮男子,將照片調光後,驚現MJ的側面。有粉絲表示MJ生前坐後座經常都會滑下身體,所以令人覺得神秘男子的坐姿跟MJ極為相似。

事件發生1年後,有人目擊MJ喬裝出席二哥Jackie Jackson兒子Siggy在美國加州舉行的婚禮。粉絲發現站在子女Prince和Paris旁,有一名戴著太陽眼鏡兼留有鬍鬚的光頭白人男子。該男子的裝扮跟MJ在1996年的《Ghosts》MV中,親身扮演一個白人市長角色的造型一模一樣,故推測是MJ本人。

有指MJ生前跟身邊的親友提及過「逃離不到這群人很辛苦」,而這亦透過其家人、女兒和朋友證實過經常提及假死。此外,他亦曾表示在生時很想去中東巴林,因為MJ在全球都有粉絲,曾經有巴林人在網絡上表示在當地看到一個疑似MJ的男子。雖然一直謠傳MJ仍然在身,但無論他是真死或假死也好,在樂迷心目中都是無可取代的King of Pop。